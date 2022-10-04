Марсель – Україні

Наш земляк, відомий художник Віктор Орлі (Геннадій Гребньов), який давно живе в Марселі (Франція), з самого початку війни активно підтримує свою Батьківщину. Він не обмежується лише словами підтримки у соцмережах, а вдається до конкретних дій.

Митець організував та провів (і продовжує проводити) маніфестації на підтримку України, які стали традиційними для Марселя. Солідарні з ним громадяни вимагають засудження будь-яких дій путіна і кремлівської верхівки в Україні; негайного припинення війни та геноциду українського народу, звільнення всіх українських територій, повної економічної блокади росії, притягнення путіна та всієї кремлівської верхівки до суду.

Французькі волонтери – друзі України – неодноразово збирали й надсилали до нас гуманітарну допомогу. Це масштабна, дієва допомога в тому, чого потребує наша країна. Нещодавно 1 тисяча тонн гуманітарної допомоги пароплавом AKNOUL вирушила в напрямку України. Основні міста, для яких призначена гуманітарна допомога, – це Харків, Чернігів, Одеса.

А днями черговий вантаж прибув у нашу область. Він формувався на замовлення Кіровоградської обласної військової адміністрації. Це такі необхідні для нас ліки та медичне обладнання. Віктор Орлі дякує компанії ATL Mеditerranеe, лікарям, госпіталям, мережі аптек Bouches-du-Rhоne та особисто лікарю Daniel COHEN, асоціації CAPITALE, волонтерам. Ми також щиро дякуємо. Разом переможемо!