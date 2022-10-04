«Нескорені» за шахівницями

У перший день жовтня в бібліотеці імені Чижевського відбувся шаховий турнір-рапід «Нескорені» за участю шахістів Кропивницького та гостей, які тимчасово перебувають на нашій території. Було людно, родинно, але за всіма правилами рапіду.

– Коли нецивілізована країна завдає ракетних ударів по Україні, ми своїми діями демонструємо, що ми – країна цивілізована, нормальні, інтелектуальні люди, граємо в цей час у шахи й перемагаємо не тільки на полі бою, а й у шахах, – зазначив, відкриваючи турнір, Ігор Волков, голова обласної федерації шахів.

Харків, Ізюм, Маріуполь, Херсон… Переселенці з цих міст (були навіть родини) із задоволенням відгукнулися на запрошення взяти участь у турнірі. Шахи – те, чим вони займалися вдома до війни, і кропивницький захід хоч ненадовго, але повернув їх до мирного життя.

Півсотні шахістів змагалися до шостої вечора! Нецивілізована країна внесла свої корективи – через повітряну тривогу півтори години учасники змагань перебували у сховищі бібліотеки. Але нагородження найкращих відбулося. Крім традиційних медалей, були спеціальні призи від Ігоря Волкова, які отримали наймолодший, найстарший, найкращий… Усього сім номінацій.

До речі, наймолодшому учаснику турніру всього 7 років. Найстаршому – через три місяці буде 90. Це добре відомий багатьом кропивничанам герой наших публікацій, у минулому – головний конструктор «Гідросили» Аркадій Аскері.

Рівень турніру, що відбувся, вийшов далеко за межі нашого міста та навіть області. І не лише тому, що в ньому взяли участь переселенці з інших міст. Його активно підтримала міжнародна гросмейстерка Анастасія Карлович, яка живе в Греції. Зараз вона перебуває в Кенії й звідти вийшла на відеозв’язок з учасниками змагань.

Привітавши учасників турніру, Анастасія зазначила, що шахісти всього світу з початку війни підтримують український народ – проводять безліч змагань, аби зібрати гроші на підтримку України. Чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен зібрав більше 100 тисяч доларів на підтримку українських дітей. Під час одного з турнірів наша гросмейстерка попросила Карлсена підписати кілька шахівниць, які зараз в дорозі, але обов’язково будуть передані переможцям кропивницького турніру «Нескорені».

І на завершення – слова керівника департаменту фізичної культури і спорту ОВА Андрія Щетини.

– Рашистів і війни скоро не буде. А шахи, спорт і Україна будуть жити вічно.