Прощайте, пані редакторко…

2 жовтня пішла з життя наша колега, редакторка газети «Сільське життя плюс» Тетяна Петер. Одна з найвідоміших журналістів Кіровоградщини, Тетяна Олексіївна була надзвичайно світлою й комунікабельною людиною, справжнім професіоналом своєї справи, наставником і порадником для молодих журналістів, авторитетним керівником для старших колег.

Тетяна Петер народилася 10 липня 1958 року в Кіровограді, закінчила заочно факультет журналістики Київського університету, працювала в корпоративних виданнях області, була в різний час заступником головного редактора «Кіровоградської правди», редактором «Вечірньої газети», редактором газети «Сільське життя плюс», де й працювала практично до останнього часу.

Усі, кому поталанило працювати під її керівництвом, відзначають її спокійний і урівноважений стиль роботи. Вона все пам’ятала, усе знала, чим інколи дивувала – тема, здавалося б, заїжджена, але одне слово редактора – і з’являвся цікавий матеріал. Вона була з тих редакторів, яких майже не помітно, – демократична в спілкуванні, ніколи не дратувалася, ніби й не поспішала, але все робилося вчасно, і саме це додавало спокою та впевненості в своїх силах. Вона любила цікаві заголовки й вдалі порівняння, можливо, тому, що і в роботі, і в приватному спілкуванні завжди знаходила влучне та часто несподіване слово, яке найкраще характеризувало людину чи ситуацію, у розмові органічно використовувала приказки чи цитати, часто саркастичні чи гумористичні. При цьому була скромною й ніколи не згадувала про свої хвороби – працювала, чого б це їй не коштувало.

А ще – вона була надзвичайно щирою та приязною в стосунках зі знайомими і колегами, як по роботі, так і в житті. Житті, яке так несподівано обірвалося…

Редакція «УЦ» висловлює свої співчуття близьким і рідним покійної.