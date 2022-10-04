Тепло Олександрії

«УЦ» все ще тримає руку «на батареї». Як готується до опалювального сезону Олександрія та на які виклики має дати відповідь, ми поговорили з керівницею КП «Теплокомуненерго» Аллою Грибачовою.

– Вам міська влада допомагає в проблемних питаннях?

– Виділяють кошти. Весною ми придбали труби й виконали ремонт котла ПТВМ, а зараз за міські кошти сплачуємо заборгованість по програмі реструктуризації за газ, хочемо купити кабель, тобто нас влада не залишає без уваги. Зараз очікуємо на вересневі платежі з бюджету.

– А як щодо питання урядової компенсації різниці в тарифах?

– У грудні ми, як і всі, отримали компенсацію різниці в тарифах, зараз чекаємо виплати станом на 1 липня – частину за минулий рік і за цей. Ми нею будемо розраховуватись за постачання газу поточного опалювального сезону 21-22 років. У нас залишилося 33 мільйони гривень заборгованості, чекаємо різниці тарифів, щоб закрити її.

– У зв’язку з цим запитання про нові ціни на тепло. Підвищуєте?

– У зв’язку з постановою про заборону підняття тарифів ми будемо користуватися минулорічними тарифами, тому підвищення не буде.

– А як платежі від населення?

– У літні місяці завжди ситуація гірша. Працюємо, подаємо позови, але виконавча служба зараз не приймає рішення судів до виконання. Є роз’яснення, що під час війни забороняється стягнення заборгованості. Будемо чекати… А ще багато квартир залишено, бо люди виїхали за кордон і не платять. Відповідно, коли подаємо позов, суд вимагає інформацію про місцезнаходження боржника, і якщо відомо, що власник за кордоном, то суд просто відмовляє в прийнятті рішення й залишає справу без розгляду…

– Була інформація про олександрійські котельні на альтернативному опаленні…

– Нам передали 2 котельні, які опалювали раніше школи. Ми їх готуємо до використання на випадок обмеження постачання газу, крім того, у нас є 5 невеликих модульних котелень, які опалюють об’єкти бюджетної сфери. Розраховуємо на отримання від міжнародних організацій чотирьох котелень на твердому паливі. Вчора цей меморандум підписали, везу документи до обласного департаменту. Ми вже розглядали з міською владою, де будемо їх монтувати, у першу чергу це лікарні та соціальна сфера.

– Здається, у вас щодо опалювального сезону стриманий оптимізм?

– Як сказати? Сподіваємось, що все буде добре. По-іншому не повинно бути.