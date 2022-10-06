№40 (1505) By Андрій Флоренко - 06.10.202209:49 38 views Номер тижневика «УЦ» від 6 жовтня 2022 року Не стукайте. Нема сенсу «Обов’язок кожного – берегтися» Харчові перспективи Тепло Олександрії Голокост: вчора та сьогодні Прощайте, пані редакторко… До могили, де побратим спочиває «Щодня прощалися з життям» Марсель – Україні «Додому – коли скаже чоловік» «Козаки» на площі Героїв «Антидронове» скло Для тих, хто в окопах «Нескорені» за шахівницями Культурний фронт
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