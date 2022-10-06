№40 (1505)

By
Андрій Флоренко
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09:49
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Номер тижневика «УЦ» від 6 жовтня 2022 року

Не стукайте. Нема сенсу

«Обов’язок кожного – берегтися»

Харчові перспективи

Тепло Олександрії

Голокост: вчора та сьогодні

Прощайте, пані редакторко…

До могили, де побратим спочиває

«Щодня прощалися з життям»

Марсель – Україні

«Додому – коли скаже чоловік»

«Козаки» на площі Героїв

«Антидронове» скло

Для тих, хто в окопах

«Нескорені» за шахівницями

Культурний фронт