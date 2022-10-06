30 квітня 2022 року набув чинності Закон України від 15.02.2022 № 2040-9 “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства”, яким внесено зміни, зокрема до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон № 2262).

Змінами, внесеними до Закону № 2262, з 01 жовтня 2022 року встановлено мінімальні розміри пенсій по інвалідності, зокрема:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи – у розмірі 5 025 гривень, II групи – 4 610 гривень, III групи – 4 396 гривень;

2) іншим особам з інвалідністю з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи – у розмірі 4 605 гривень, II групи – 4 396 гривень, III групи – 4 186 гривень;

3) особам з інвалідністю:

– з числа старших солдатів, старших матросів, сержантського і старшинського складу строкової служби – у розмірі 110 відсотків;

– з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського і старшинського складу, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції, Служби судової охорони, Національного антикорупційного бюро України – 120 відсотків;

– з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліції, Служби судової охорони – 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби (стаття 22 Закону № 2262).

Виплата пенсії в нових розмірах буде проведена у жовтні поточного року.

Олена РОМАНЧЕНКО, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області