«Прошу стягнути з держави-агресора…»

Жахливі історії розповідають переселенці, звертаючись в установи безоплатної вторинної правової допомоги на Кіровоградщині за сприянням у засвідченні смерті рідних, у реєстрації воєнних злочинів. Там їх консультують, допомагають скласти позови, для представництва в судах призначають адвокатів або юристів з числа своїх працівників.

– Ольга розповіла, що мешкала із чоловіком Віктором і дітьми в Маріуполі. 5 квітня під вечір у їхнє житло влучив російский снаряд. Віктора, який закривав собою дітей, тяжко поранило. Викликати медиків Ольга не мала можливості – уже місяць в місті не діяв мобільний зв’язок. Відвезти чоловіка в лікарню самостійно теж не було змоги, через обстріл. Уночі Віктор помер. Поховали його неподалік від житла. Ольга із сусідами склали відповідний акт. Цей документ і став доказом для встановлення судом факту, який має юридичне значення, – смерті Віктора, – каже Наталія Цуцман, яка очолює відділ у Кропивницькому місцевому центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Інший випадок. У цей же центр звернувся Андрій, теж переселенець, і розповів про трагедію, яка в середині березня сталася в його родині, коли проживали в Маріуполі. Під час обстрілу росіянами міста його мати отримала тяжкі поранення в ногу й тулуб. Мобільний зв’язок не працював, місто обстрілювалося, тож викликати «швидку» і поліцію не було змоги. Мати померла, Андрій з дружиною поховали її на подвір’ї. У центрі безоплатної правової допомоги підготували документи для того, щоб правоохоронні органи зареєстрували воєнний злочин стосовно Андрієвої матері. Доказами стали фото загиблої та пошкодженого житла, пояснення Андрія та його дружини.

За словами Наталії Цуцман, до центру звертаються також родичі загиблих і зниклих військовослужбовців. У центрі їм допомагають скласти позови про встановлення факту смерті чи зникнення людини, призначають адвоката або свого юриста для представництва в суді. Суди невідкладно розглядають справи, де йдеться про постраждалих від російської воєнної агресії. Маючи судове рішення про встановлення факту смерті людини, її родичі можуть реалізувати своє право на спадщину. Крім того, такі рішення дають можливість отримати соціальні виплати. Реєстрація воєнного злочину має допомогти в стягненні відповідної компенсації з держави-агресора. Є люди, які хочуть звернутися в Європейський суд з прав людини, щоб той зобов’язав Росію компенсувати їм шкоду, заподіяну агресією. Цих людей центр направляє до своїх партнерів, які займаються представництвом у ЄСПЛ.

З початку повномасштабної агресії Росії проти України в центр звернулося близько 300 переселенців, з них більше 60 – за безоплатною вторинною юридичною допомогою. 28 судових проваджень завершено. За сприяння центру зареєстровано 27 воєнних злочинів.