«Культурний фронт»

– Рідко, але виступаю, – каже Андрій Шульга, відомий у Кропивницькому музикант і композитор, про свою творчість під час війни. – Днями мав виступати у музеї Тобілевича, захід приурочувався Дню козацтва, але його скасували через велику ймовірність ракетних ударів.

За словами Андрія, відколи триває велика війна, він відмовився від веселих пісень, про які ще кажуть: «щоб душа розгорнулася, а потім згорнулася». Утім, у репертуарі Шульги й раніше було багато патріотичних, серйозних творів. Недавно виконував їх на заході в Центрі народної творчості. У тому числі – пісню «Болить Україна» на власну музику й слова Оксани Шпирко. До речі, цей твір у виконанні Шульги пролунав 2015 року на «Червоній руті» у Маріуполі. Пісню «Волонтери» на слова Павла Чорного недавно перероблено. Раніше в ній ішлося про АТО, тепер – про війну, про зруйновані українські міста. Спільно з музикантами Олексієм Івановим і Едурдом Дикаренком Андрій записав пісню «Голод» на слова Василя Левицького. Твір – про Голодомор.

– Вразила звістка про загибель на фронті Серьоги Лучихіна. Хороший музикант був. Свого часу разом грали.