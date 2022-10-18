Олександрія відсвяткувала й знову на посту

Олександрія відзначила День захисників і захисниць найбільш креативно в області, а може, і в усій Україні. Окрім стандартних покладань квітів, хвилини мовчання та теплих слів було багато чого цікавого.

У рамках святкування Дня захисників і захисниць України було розпочато благодійний марафон «Захисник баче – москаль скаче». Продали багато чого – від картин до художньо розписаних тубусів від відстріляних по ворогу реактивних снарядів та інших унікальних речей. У підсумку вдалося зібрати 26 тисяч 468 гривень, які використають на придбання тепловізора.

Благодійний марафон триватиме тиждень, до 21 жовтня. Тож кожен може долучитися до підтримки ЗСУ. Донати збирає Координаційний центр волонтерів, що знаходиться у колишньому приміщенні банку «Надра».

Протягом 14 жовтня у різних локаціях міста проводилися й інші благодійні акції, виставки-продажі, цікаві розваги.

Кожен міг написати кілька слів подяки нашим воїнам на величезній поштівці. До речі, біля цього стенду з аркушем на землі закріпили радянський прапор, і бажаючих витерти об нього ноги було не порахувати. Неподалік працював атракціон «Поціль у путіна». За символічний внесок кожен бажаючий міг з пневматичної рушниці поцілити в пику недофюрера. «Промазати не гріх, гріх не стрільнути» – під таким гаслом це працювало.

Кожен бажаючий міг за будь-який внесок сфотографуватися з Бавовнятком. Це один з символів нашого спротиву, визнаний Міністерством оборони, типу звірятко з бавовни (здається, всі знають про вибухи у росіян, «хлопкі», і переклад «бавовни», що стало мемом), яке несе вогонь і спалахи. Олександрійці ж зробили велику ростову ляльку Бавовнятка!

Розваги розвагами, але війна триває. Виконком Олександрійської об’єднаної територіальної громади прийняв рішення виділити на матеріально-технічне забезпечення місцевого підрозділу територіальної оборони, який виконує завдання в різних гарячих точках України, 600 тисяч гривень.

А ще в Олександрії і старостинських округах громади встановлять додатково 7 сирен сповіщення про повітряну тривогу. Безпека – перш за все.

І ще одна приємна новина. Олександрійський спортсмен, випускник колегіуму Богдан Колмаков (на фото), гідно представив Україну й став переможцем чемпіонату світу з паркуру, що проходив у Токіо.