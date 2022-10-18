Покрова в Кропивницькому

На головній площі області в п’ятницю, 14-го, урочисто відзначили День захисників та захисниць України, свято Покрови, День українського козацтва та День заснування УПА. Почали з хвилини жалоби під сумну мелодію у виконанні військових музикантів – сурмача й барабанщика.

Потім усе керівництво області та обласного центру – кілька десятків осіб – поклали квіти до пам’ятного знака Герою України Віктору Чміленку та до меморіалу Героям Небесної сотні на площі.

Заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін розповів «УЦ», що «це загальнодержавне свято місто відзначає разом з обласною владою. Передбачена низка заходів, у скороченому вигляді з огляду на нинішню обстановку. Нагороджено різними відзнаками, як обласними так і міськими, наших захисників. Крім покладання квітів у центрі міста, таке відбудеться ще на восьми локаціях. Це алеї поховань на всіх кладовищах, меморіал на Валах, пам’ятник Богдану Хмельницькому, пам’ятники жертвам політичних репресій та жертвам Чорнобильської трагедії, пам’ятний знак на честь останнього ветерана УПА Кіровоградщини Семена Сороки. Квіти покладати доручено курсантам Донецького національного університету внутрішніх справ».

Різними відзнаками області та міста, іменними годинниками та цінними подарунками загалом відзначено 45 осіб. Цивільних лише двоє – водій підприємства «Універсал-2005» Олександр Ткаченко нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Це один з тих героїчних водіїв, які вивозили автобусом мешканців вже окупованого Маріуполя, незважаючи на загрозу смерті… Також відзначено заслуги чи не найвідомішої волонтерки нашого краю Інеси Колпак.

Напередодні свята в міській раді також відзначали захисників та захисниць своїми відзнаками.

Під час урочистостей прямо на площі відбулося спецпогашення поштової марки «Слава Збройним Силам України!». Це зробили голова ОВА Андрій Райкович, голова обласної ради Сергій Шульга, керівник Кіровоградської дирекції «Укр­пошти» Тетяна Капустіна та військовий комісар Кропивницького полковник Владислав Зуєв.

Також у цей день відбувся молебень за загиблими захисниками та захисницями з Кіровоградщини.