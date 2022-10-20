Що впливає на вартість ноутбука

Вибираєте новий ноутбук? Звичайно ж, ви звертатимете увагу не тільки на технічні характеристики, а й на вартість. Вам точно вдасться підібрати оптимальну модель, оскільки на ринку є десятки моделей на будь-яку кишеню, які справляються з основними завданнями користувачів.

Але чому ціна на різні моделі так сильно відрізняється? Розберемо, від чого залежить скільки коштує ноутбук, які фактори на це впливають і на що варто звернути увагу при виборі пристрою.

Найважливіші характеристики

Навіть та сама модель ноутбука може різнитися в ціні в різних магазинах. В основному вартість лептопа формують такі фактори:

Процесор. Від його потужності залежить продуктивність пристрою. Також роль відіграє кількість ядер та частота роботи. Зараз найдорожчими є процесори від Apple, а також моделі із серій Intel Core i9, AMD Ryzen 9.

Відеокарти. Варіант дешевше – інтегрована в процесор. Дискретна відеокарта коштує дорожче, оскільки є окремим модулем.

Обсяг оперативної пам’яті. На потужних ігрових ноутбуках ОЗУ може досягати 64 ГБ – це величезні можливості швидкодії. Але й ціна такого показника пам’яті відповідна. Для нормальних завдань досить 4–8 ГБ.

Розмір. Чим більша діагональ, тим дорожче пристрій, оскільки матриця – один із найдорожчих компонентів ноутбука.

Наявність допоміжних пристроїв, таких як CD-ROM, Card Reader та інших.

Наявність вже встановленої операційної системи. Багато сучасних ноутбуків продаються вже із встановленою операційною системою, що значно впливає на вартість. Тому, щоб заощадити, багато хто купує варіант з Free DOS, а потім самостійно встановлює ОС.

Бренд виробника також відіграє величезну роль. Найдорожчі ноутбуки продає компанія Apple.

Дизайн. Зовнішній вигляд не дуже впливає на функціональність, але важливий для ергономіки пристрою. Дизайн також може стати вирішальним. Наприклад, сучасні покриття можуть не тільки перешкоджати появі подряпин, але також забезпечують захист від пилу та вологи. Також в наявності може бути протиударний захист.

Скільки коштує гарний ноутбук

Розібратися у цій темі непросто. Насамперед варто визначитися з поняттям «хороший ноутбук». Адже для кожного визначення цього поняття буде різним.

Якщо основною метою є придбання пристрою для спілкування, серфінгу в інтернеті, перегляду фільмів та прослуховування музики, варто звернути увагу на моделі до 20 000 грн. Найдешевші варіанти, наприклад, до 15 000 грн, не підійдуть для постійного перегляду фільмів, оскільки вони зазвичай оснащені матрицею TN, яка погано відображає кольори. Необхідно шукати модель з більш покращеними параметрами (IPS або OLED).

Якщо ціль – покупка ноутбука для ігор, то тут ситуація складніша. Можна купити спеціальний ігровий ноутбук, параметри якого вже розраховані на годинникові штурми столиці ельфійської або підкорення складних гірських трас. Вартість таких варіантів у середньому стартує від 40 000 грн. Але якщо бюджет обмежений, краще збирати ігрову станцію поступово на базі стаціонарного ПК.