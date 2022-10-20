Які дії особи, якщо втрачено трудову книжку або відсутні записи у ній?

Інформуємо, що відповідно до Урядової постанови від 27 вересня 2022 року № 1058 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637” змінено Порядок підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до 01 липня 2000 року, до запровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, є паперова трудова книжка.

За відсутності оригіналу трудової книжки або відповідних записів у ній підставою для внесення відомостей до частини персональної електронної облікової картки в РЗО є документи, видані за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Тож підтвердити факт роботи застрахованої особи можна наступними документами:

виписки або довідки, складені на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи, що відображають трудову діяльність застрахованої особи;

свідоцтво про сплату єдиного податку; спеціальний торговий патент; документи про сплату єдиного податку, фіксованого податку, придбання спеціального торгового патенту (за наявності платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ);

військовий квиток;

довідки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС;

дипломи, посвідчення, свідоцтва про періоди навчання за денною формою здобуття освіти у закладах вищої освіти (крім періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у закладах вищої освіти), професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі, а також довідки та інші документи, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання;

довідки архівних установ.

Підтверджуючі документи необхідно подати до Пенсійного фонду України особисто або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Олена ПАРХОМЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області