adidas ZX: те, що підійде кожному

Ця лінійка буквально змінила правила гри в індустрії спортивного взуття 1980-го року. Силует був індивідуально розроблений під найрізноманітніші потреби бігунів. адідас вклав весь свій досвід і зробив ідеальне рішення для спортсменів, ґрунтуючись на їхніх інтересах. Підтримка стопи, супінація, амортизація тощо – за допомогою моделі adidas ZX закінчив часи, коли одна пара була рішенням для всіх і почав еру абсолютно нового та унікального.

Дизайнера, який співпрацював із маркою та був творцем неймовірної колекції, звуть Жак Шасен. З його слів біг є персональним заняттям, яким не варто займатися в одному і тому ж взутті. Розробка кросівок здійснювалася з урахуванням надання відповіді на всі запити різних типів легкоатлетів. Використовуючи всю накопичену інформацію з опитувань та досліджень, він дійшов висновку про три типи – нейтральний, стабілізаційний та спрямований. А метою стало створення виробів кожного з цих архетипів.

80-ті були часом інновацій, і кожен хотів знайти щось нове. Використання надзвичайно технічного інженерного підходу було головним завданням у виробництві. Тоді основна залученість була спрямована на створення нарисів, викрійок, зразків, тепер пріоритет змістився більш повсякденні вбрання. Завдяки своїй технічності adidas zx мають особливу естетику, яка легко помічається в натовпі й донині. Комбінація останніх інновацій та адаптації їх у кожному обраному архетипі є родзинкою, яка так приваблює покупців. А дрібні нюанси, які раніше ігнорувалися виробниками, стали головним завданням для компанії.

Було виготовлено безліч силуетів і навіть сьогодні вони відкривають неймовірні можливості для перевидання і зараз. Наприкінці 2018-го року в Лондоні проводилася виставка, присвячена сімейству лінійки та водночас була відроджена одна з моделей.

Сьогодні асортимент не менш різноманітний. У ньому запропонована багата палітра кольорів, від класичних чорно-білих відтінків, до різнобарвних забарвлень у помаранчевому, червоному, зеленому та інших тонах. Ви можете придбати кросівки для всієї родини, адже колекція налічує пари для жінок, чоловіків та малюків.

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