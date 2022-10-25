Коронавірус нікуди не подівся. Є він в Україні, в області та в обласному центрі. Про те, яка ситуація в Кропивницькому, «УЦ» розповіла начальниця управління охорони здоров’я Кропивницької міської ради Оксана Макарук.

– Щодня ми реєструємо нові випадки захворювання. Щоправда, у порівнянні з вереснем, коли був раптовий спалах, ситуація стабільна, немає коливань у бік збільшення кількості хворих. Стаціонарно в ковідній базі (лікарня на Валах) зараз лікуються 48 осіб. Тиждень тому було 65.

Зменшення кількості хворих – не привід для того, щоб заспокоїтися. На жаль, маємо летальні випадки. У цьому сезоні збільшилася кількість хворих діток. Нині їх на стаціонарі восьмеро.

Наголошую на тому, що за будь-яких симптомів чи то ГРВІ, чи грипу, обов’язково треба звертатися до сімейного лікаря. Ковід діагностується виключно шляхом тестування. Експрес-тести є в усіх сімейних амбулаторіях. Крім того, виконуються ПЦР-дослідження.

За нашими спостереженнями, коронавірус й надалі циркулюватиме, епідпроцес матиме ознаки сезонності. Убезпечити себе можна, дотримуючись правил, про які люди чомусь забули: масковий режим, дезінфекція рук, соціальна дистанція. Нагадаю, що карантин ніхто не відміняв, Кабмін продовжив його до 31 грудня.

Специфічний і надійний засіб профілактики – це вакцинація. Вона проводиться в пунктах вакцинації, які діють в усіх поліклінічних закладах охорони здоров’я. Вакцини є, ми їх отримуємо централізовано, вони безкоштовні. До речі, дозволено вакцинувати діток віком від п’яти років.

Не слід забувати про те, що почався епідсезон грипу. Вакцини продаються в аптечній мережі. Централізованих закупівель вакцини від грипу міністерство не проводить, тому це особиста справа кожної людини. Щоправда, є підприємства, де керівники закуповують вакцини для своїх колективів.

Усім бажаю фізичного здоров’я, душевного спокою й мирного неба. Не забувайте про позитивні емоції! Вони всім дуже потрібні. Треба дарувати оточуючим тепло, добро та берегти один одного. Разом ми переможемо.