«Культурний фронт»

Як і раніше, живе в Аджамці та продовжує творити чудовий художник, прекрасна людина Анатолій Шаповалов. Війна не оминула жодного українця, боляче вона вдарила по родині Анатолія Гавриловича – його онук на фронті отримав важке поранення, протягом трьох місяців перебуває у комі. Дай Боже одужання нашому захисникові!

– Щодня малюю, не сиджу без роботи – розповів художник. – Зробив кілька графічних портретів загиблих героїв, іменами яких назвали вулиці. Планується видання альбому, і портрети – мій благодійний внесок. Провели традиційний аджамський пленер – до мене приїжджали колеги в День художника. Простори в нас тут красиві, є з чого писати картини. Ми і попрацювали, і відпочили. Пом’янули друзів, яких поряд з нами більше не буде.

Періодично відвідую свого друга Володю Остроухова в «Затишній оселі». Щось він захандрив, треба його підбадьорювати, щоб брався за пензлі. А я маю багато творчих задумів. Навіть малюнки вже є, треба писати, реалізовувати, бо дні дуже швидко пролітають. У минулому році не стало мого брата Сергія. Днями пішов з життя Андрій Надєждін… Не варто втрачати такий цінний час, відведений нам.

Всім важко, я розумію. Як країна перезимує – невідомо. Сподіваємося на краще, чекаємо на перемогу. Тримаймося!