Жахіття в Онуфріївці

Близько сімдесяти будинків пошкоджено в Онуфріївці уламками збитої ворожої ракети. Постраждали як приватні помешкання, так і комунальні – ліцею, селищної ради, дитячо-юнацького центру. Глибина вирви, яка утворилася на місці падіння найбільшого осколку, – близько п’яти метрів, діаметр – близько десяти. Розташований неподалік будинок зруйновано. Деякі залишилися без дахів. У багатьох повилітали шибки. Дивом обійшлося без людських жертв.

23 жовтня вранці, в селищній раді створили комісію, яка має визначити розмір шкоди в кожному випадку. Комісія уже пішла по дворах. Виконком ухвалив виділити з бюджету два мільйони гривень на відновлення пошкодженої нерухомості. У посиленому режимі працюють комунальні служби. Їхнє завдання – ліквідувати наслідки НП.

Того ж ранку стало відомо, що попередньої доби загарбники завдали по Україні 32 ракетних і 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, цілями ворога стали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.