Жахіття в Онуфріївці

Близько сімдесяти будинків пошкоджено в Онуфріївці уламками збитої ворожої ракети. Постраждали як приватні помешкання, так і комунальні – ліцею, селищної ради, дитячо-юнацького центру. Глибина вирви, яка утворилася на місці падіння найбільшого осколку, – близько п’яти метрів, діаметр – близько десяти. Розташований неподалік будинок зруйновано. Деякі залишилися без дахів. У багатьох повилітали шибки. Дивом обійшлося без людських жертв.
23 жовтня вранці, в селищній раді створили комісію, яка має визначити розмір шкоди в кожному випадку. Комісія уже пішла по дворах. Виконком ухвалив виділити з бюджету два мільйони гривень на відновлення пошкодженої нерухомості. У посиленому режимі працюють комунальні служби. Їхнє завдання – ліквідувати наслідки НП.
Того ж ранку стало відомо, що попередньої доби загарбники завдали по Україні 32 ракетних і 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, цілями ворога стали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.
Відтепер виплату субсидій здійснює Пенсійний фонд України