Як безкоштовно навчити українців спілкуватися англійською?

Англійська мова набуває в Україні ще більшого значення. Нещодавно Кабінет Міністрів України розробив законопроєкт щодо встановлення її особливого статусу як мови міжнародного спілкування. Документ передбачає значне розширення сфери застосування іноземної мови в Україні, вона стане обов’язковою в окремих публічних сферах суспільного життя.

Проте виникає питання, як швидко та ефективно підвищити рівень володіння англійською всієї нації? Так, зараз українцям пропонують велику кількість курсів, але вони здебільшого націлені на вивчення граматики та нових слів, а не покращення навичок спілкування. Крім того, треба мати велику мотивацію та достатньо часу, щоб опанувати іноземну мову та подолати мовний бар’єр.

У той же час програма ENGin, яка працює в Україні з 2020 року, пропонує українцям безкоштовне спілкування з іноземними волонтерами. ENGin допомагає поколінню української молоді вдосконалювати рівень розмовної англійської мови та міжкультурні навички. Цей вплив помітний як на індивідуальному, так і на національному рівнях. Програма має глобальну ціль ‒ навчити 100 тисяч молодих українців вільно володіти англійською мовою.

“Ми створили модель навчання, яка є доступною, гнучкою та ефективною. Наші студенти можуть спілкуватися з волонтерами у зручний для них час, вони самостійно обирають теми для розмов та платформу для занять. Наші волонтери проходять тренінги, тому заняття з ними не схожі на звичайні уроки. Студенти почуваються комфортно під час спілкування, вони не бояться робити помилки, і вже за три місяці значно покращують свій рівень англійської,” ‒ розповідає засновниця ENGin Катеріна Манофф.

Взяти участь у програмі може молодь від 13 до 35 років, а також діти 10-12 років (за згодою батьків). Для цього достатньо мати базовий рівень англійської мови, стабільний Інтернет-зв’язок та можливість зустрічатися з волонтером щотижня протягом години.

“Зустрічі і розмови з носієм мови допомогли мені побороти страх говорити. Моя волонтерка Керол завжди підтримує мене і каже, що моя англійська чудова. Одного дня я їй повірила і більше не боюсь. Як результат ‒ я домовлялась про участь у конференції спікерів із США, Британії, Австралії. Та найбільшою моєю перемогою є початок роботи в глобальній компанії, де всі спілкуються лише англійською. Раніше я і уявити не могла, що це стане реальністю”, ‒ говорить студентка ENGin Лідія.

Для участі в Програмі потрібно заповнити заявку на сайті, де вказати свої вподобання та хобі, а також пройти короткий тест із англійської мови. За кілька днів команда ENGin надішле запрошення на міні-інтерв’ю. Після цього організатори формують пари за інтересами – і стартують заняття. Термін участь у програмі – один рік, але учасників просять дотримуватись 3-місячного зобов`язання – саме стільки часу потрібно, щоб зафіксувати покращення рівня англійської мови.

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За додатковою інформацією звертайтеся: Анна Нікуліна (директорка з комунікацій програми ENGin), a.nikulina@enginprogram.org

Більше інформації про ENGin: https://uk.enginprogram.org