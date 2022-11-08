Економимо тепло! Але без шкоди для людей

В останній день жовтня у Кропивницькому стартував опалювальний сезон. У першу чергу тепло пішло в садочки та школи й поступово – у житлові будинки. Теплоносій, гарячу воду, почали подавати за трохи вищою від норми температурою, аби скоріше прогріти будівлі, що вистигли.

Напередодні було підвищено тариф за тепло, але містянам підвищення не загрожує, залишиться, як і раніше, 50 гривень 85 копійок. Новий тариф – 96 гривень 64 копійки, різницю буде компенсовано з державного бюджету.

Станом на сьогодні в місті працюють ТЕЦ і 22 котельні.

Як повідомив під час апаратної наради заступник міського голови Олександр Мосін, поки не включені в роботу дві міні-котельні – на Салганних пісках, яка подає тепло міській лікарні, і на вулиці Вокзальній, що забезпечує теплом міське управління поліції. Решта котелень працюює з подачею теплоносія відповідно до температури навколишнього середовища.

– Суттєво впливають на роботу котелень відключення електроенергії в Кропивницькому. З цієї причини минулого тижня були зупинені всі теплогенеруючі потужності й довелося застосовувати процедуру їхнього нового запуску. Загалом, за цей час кілька разів відключалися по 3-4 котельні в мікрорайонах міста, які залишалися без електропостачання. Такий режим роботи, зрозуміло, призводить до збоїв у роботі теплопостачального обладнання, – зазначив Олександр Мосін.

Станом на вечір 7 листопада через пориви мереж поки що відключено від тепла 22 житлових будинки. Без теплопостачання залишається й лікарня на Салганних пісках, але заклад зараз на ремонті, пацієнтів там немає. Решта медичних закладів, школи, дитячі садочки – з опаленням.

Від початку опалювального сезону майже 40 серйозних поривів тепломереж ліквідовано силами ремонтних бригад КП «Теплоенергетик». Триває робота щодо ліквідації інших аварійних ситуацій.

– Хочу наголосити, що в сьогоднішніх екстремальних умовах, коли ворог нещадно знищує нашу енергетичну інфраструктуру, наші енергетики й тепловики тримають важливий передовий фронт у тилу. Дякуємо їм за самовідданість і відповідальність у забезпеченні жителів міста теплом і електроенергією, – відмітив Олександр Мосін. – Уряд звертається до нас задля стабілізації енергосистеми згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години.

Жорстка економія сьогодні має стати правилом життя. Зовнішнє освітлення в Кропивницькому працює на 1/3 своєї потужності з повним відключенням з настанням комендантської години.

Як і напередодні, звертаюся до мешканців Кропивницького, власників закладів торгівлі, громадського харчування, керівників підприємств, установ та організацій обласного центру максимально обме­жити споживання електроенергії в години пік – від 07.00 до 10.00 та від 17:00 до 23:00 – та не вмикати енергоємні прилади. Зменшення використання електроенергії дозволить суттєво допомогти енергосистемі та мінімізує потребу в аварійних відключеннях.