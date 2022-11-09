Граємо в онлайн-казино FAVBET: Як поповнювати рахунок та виводити виграші

FAVBET був серед перших, хто отримав ліцензію КРАІЛ та перевів азартні розваги на своїй платформі в легальну площину. Сьогодні favbet.ua є одним з найпопулярніших закладів українського сегменту онлайн-казино та стабільно тримається в топі за щоденною кількістю гравців. Серед переваг, які забезпечили платформі прихильність користувачів – фірмовий мінімалізм, зручність користування та надійність розрахунків. Про останні сьогодні поговоримо детальніше.

Верифікація та поповнення балансу

Одразу про головне – будь-які операції з балансом на платформі FAVBET дозволені лише гравцям старше 21 року, які пройшли процедуру верифікації, тобто надали закладу свої документи на перевірку та отримали схвалення. Це не примха закладу, а вимога закону, за якими всі гравці онлайн-казино мають бути ідентифіковані. Так, зайти на сайт та одразу почати грати новий гравець тепер не може, але натомість отримує гарантії чесної гри та може не хвилюватись за безпеку особистого рахунку.

Розповідаємо, як пройти верифікацію:

Для початку зайдіть на favbet.ua та зареєструйтесь: натисніть на кнопку «Реєстрація» в шапці сайту, заповніть всі поля та клікніть на «Зареєструватись»;

Тепер у вас є особистий кабінет, а в ньому – розділ «Особисті дані». Заходите, вводите персональні дані, додаєте фото документа, що засвідчує особу, тиснете «Зберегти» та очікуєте на верифікацію. Казино бере на перевірку 72 години, але як правило робить все швидше, у більшості випадків всього за пару годин.

Після успішної верифікації (повідомлення про неї прийде листом на електронну пошту, а в профілі з’явиться зелена відмітка «Верифіковано») ви отримаєте доступ до гри на гроші в усіх слотах та настільних іграх, а також зможете приєднуватись до ігор з реальними круп’є в розділі «Казино LIVE» – блекджеку, рулетки, баккари та інших.

Час поповнити рахунок:

Натисніть на кнопку «Поповнити рахунок» в шапці сайту поруч з іконкою профілю або в особистому кабінеті;

Вкажіть дані платіжної картки та суму поповнення. Система підтримує картки Visa та Mastercard, а мінімальна сума поповнення становить 25 грн.

Протягом кількох секунд гроші з’являться на вашому балансі – поповнення миттєве і жодних комісій за нього казино не бере.

Виведення виграшів

Найбільш приємний момент для гравців та так само легкий, як і поповнення. Втім, є кілька моментів, про які треба пам’ятати:

Рахунок має належати саме вам, тобто вивести гроші на карту друга або близької людини ви не зможете. Підтримувані платіжні системи – Visa та Mastercard.

Комісія на виведення коштів складає 1,5%, незалежно від суми.

Мінімально можна вивести 100 гривень, а максимально – 29 900 грн., при цьому добовий ліміт становить 150 000 грн.

Відповідно до закону, FAVBET виступає податковим агентом, тобто коли ви виводите виграш, компанія автоматично утримує з вашого виграшу необхідну суму податку для перерахування у державний бюджет. На сьогодні це 19,5% (18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору).

Загалом, зважаючи на легальний статус FAVBET, всі операції з балансом максимально спрощені та враховують інтереси користувачів. У разі виникнення будь-яких фінансових питань гравці завжди можуть звернутись у цілодобову службу підтримки на сайті – зазвичай оператори відповідають протягом пари хвилин та надають кваліфіковану допомогу.