«Екостайл»: осінь, листя…

З приходом осені, коли падає листя, у містян виникає питання: куди це все дівати? Спалювати не можна, в контейнер – також, вивезти – проблема. На актуальні питання відповідає директорка ТОВ «Екостайл» Олена Домбровська.

– Щороку восени виникає проблема вивезення й утилізації зелених відходів, які накопичуються в місті. Зважаючи на чинне законодавство та співпрацю з місцевою владою, ми не маємо права самостійно встановлювати тарифи на наші послуги. Наразі «Екостайл» має договори з різними структурами й виконує свої зобов’язання в повному обсязі. Ми вивозимо тверді побутові відходи, сортуємо, відправляємо на переробку, захоронюємо. Це ті послуги, за які платить населення. Листя, гілки дерев не відносяться до категорії побутових відходів. Відповідно, витрати на збір, вивезення та переробку не закладені в тариф. По суті, компанія «Екостайл» ці послуги надає зараз за рахунок власних ресурсів, працюючи на перспективу й паралельно вивчаючи досвід інших міст, де питання зелених відходів регулюється чіткими правовими відносинами.

Але ми бачимо проблему й не можемо залишатися осторонь. Важливо розуміти, що накопичувати зелені відходи на сміттєзвалищі твердих побутових відходів необачно й небезпечно. Вони мають здатність загорятися, як було в інших регіонах. Водночас, за наявності окремої ділянки, листя можна переробляти на гумус. Це реально, але потрібна ділянка площею майже 5-7 гектарів. Київ, Львів та Запоріжжя це вже роблять.

Зараз ми продовжуємо збирати й приймати листя. Враховуючи непрості обставини в країні, області, ми запровадили оптимальний алгоритм. Прийом сезонного обсягу листя на міському сміттєзвалищі для комунальних підприємств та керуючих компаній здійснюється з урахуванням економічно обгрунтованого тарифу. Для мешканців багатоквартирних будинків зараз нічого не змінюється, для приватного сектору зберігаються попередні зобов’язання: розділяти зелені відходи та тверді побутові. Це без додаткових нарахувань та необхідності самостійно привозити листя на міське звалище.

Щодо листя мешканців приватного сектору зараз «Екостайл» реалізовує пілотний проєкт в трьох районах Кропивницького: Олексіївка, Миколаївка та Некрасівка. Спеціально виділений автомобіль збирає в приватному секторі виключно «зелені» відходи. Ми таким чином прагнемо врегулювати нашу діяльність в плані поводження з побутовими відходами та дотриматися правил протипожежної безпеки на полігоні.

Звертаю увагу на ще один момент: правило не кидати листя та гілки в контейнери стосується ЖЕО та керуючих компаній, які відповідають за прибирання прибудинкових територій. А також містян, які вивозять зелені відходи власним транспортом до майданчиків збору твердих побутових відходів. Ми працюємо на один результат – щоб місто було чистим, і досягти цього можна лише спільними зусиллями усіх сторін процесу.