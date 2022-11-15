«Культурний фронт»

Викладачі Кропивницького музичного фахового коледжу, оперні співаки Олександр та Анастасія Безаї з початком війни не залишили місто, а активно долучилися до творчого волонтерства. Нещодавно запропонували землякам безоплатні антистресові заняття співом. У чому суть ідеї, «УЦ» розповів Олександр:

– Ми з дружиною брали участь в усіх творчих акціях, які проводилися в області. Співали у філармонії, нашим бійцям, їздили в райони. Донатили, купили генератор тим, кому він дуже потрібний. Крім того, викладаємо. Одного разу до мене звернулася дівчина, яка через війну дуже хвилювалася, не могла себе опанувати. Психолог порадив їй зайнятися вокалом.

Ми позаймалися, вона заспокоїлася. І це зрозуміло, адже під час занять працює не тільки дихання, а весь організм, щоб добути потрібні ноти. Після того, як ця дівчина знайшла гармонію з собою, ми з Анастасією вирішили запропонувати подібні заняття всім бажаючим – і містянам, і гостям міста.

Для кожного, хто захоче поспівати, буде проведено одне безоплатне заняття. Групової терапії не буде. З Безаями можна зв’язатися через соціальні мережі й домовитися про зустріч. На питання, чи не перевтомляться Безаї, якщо до них звернуться сотні людей, Олександр відповів: «Ми будемо щасливі. Треба допомагати людям заспокоїтися».