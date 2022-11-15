Повірка – по-новому

Головний постачальник води до осель мешканців майже половини Кіровоградської області, ОКВП «Дніпро-Кіровоград», запроваджує нову сучасну технологію обліку та розрахунку за свої послуги. Це серйозно, класно, і має бути вигідно для нас з вами, споживачів.

Здійснювати повірку лічильників води без зняття лічильника дозволяє спеціальне обладнання – переносні проливні установки (АС-П. – на фото), розповіли «УЦ» у водопостачальному підприємстві.

Кожна така установка має свідоцтво про калібрування, видане ДП «Укрметртестстандарт».

Весь процес повірки лічильників води, що проводиться без зняття та порушення пломб, займає десь 30 хвилин на кожен прилад (якщо їх декілька).

На водомір встановлюється спеціальна відео­камера, яка є частиною проливної установки й призначена для точної фіксації показань лічильника.

Підключається еталонний індукційний витратомір німецького виробництва – приєднується шланг до крану чи змішувача.

Включають воду, тричі протягом 5 хвилин. У процесі роботи обладнання отримує всю інформацію щодо проведення повірки лічильника.

Головні переваги нової послуги, з точки зору постачальників води (цитуємо):

«1. При повірці на місці експлуатації лічильники води не демонтуються, що, в свою чергу, унеможливлює пошкодження через виконання робіт зношених труб у помешканнях споживачів та зменшує аварійні ситуації по затопленню квартир абонентів та їхніх сусідів.

Виконання повного комплексу робіт з організації повірки на місці експлуатації є максимально зручним для споживача. Роботи виконуються протягом одного відвідування абонента, займають всього 30 хвилин часу на один лічильник».

Все називається «середня інтегральна витрата води».)

Система заносить дані в електронний протокол, який передається в метрологічну лабораторію, де обраховують ваші витрати води. Уся отримана інформація в зашифрованому вигляді записується в спеціальне мережеве сховище, яке знаходиться під строгим протоколом захисту.

Така система вже працює в Києві – у кількох мікрорайонах та ОСББ.