Треба їхати!

До свого 125-річчя станція й локомотивне депо «Гайворон» отримали симпатичний подарунок (якраз у листопаді 1897 року тут почався рух).

Вузькоколійка отримала два пасажирських вагони ПВ-40, які два роки тому пройшли капітальний ремонт. Там замінили обшивку, встановили нові сидіння, оновили систему вентиляції.

Самі вагони спочатку працювали на Боpжавській вузькоколійці на Закарпатті, але свого часу їх перевезли на Київську дитячу залізницю, відремонтували й використовували під час великого напливу пасажирів.

Останнім часом вагони практично не експлуатувалися, тому керівництвом «Укрзалізниці» було прийнято рішення передати їх на Гайвоpонську вузькоколійку, де в умовах зростання попиту на приміські перевезення й туристичні заходи бракує рухомого складу.

Після проведення технічного обслуговування та адаптації вагонів для роботи на магістральному маpшpуті вони будуть задіяні в перевезенні пасажирів.

Як розповів «УЦ» міський голова Гайворона Роман Волуйко, у цих вагонів однозначно є майбутнє. «Але треба ще чимало зробити. По-перше, ці вагони нам передала Київська дитяча залізниця. І там крісла для дітей, по 44 на вагон. Для дорослих людей поки вагони не прилаштовані. До того ж у вагонах відсутнє опалення, а зараз холодна пора наступила. Але всі ці питання можна вирішити. Цим зараз опікується “Укрзалізниця”. До речі, її керівник до нас приїжджав подивитися на вузькоколійку, і мені здається, йому сподобалося, обіцяв підтримку та розвиток, що й робиться.

Окрім цього, з початку листопада потяг Київ – Одеса має зупинку в Рудниці. Такого ніколи не було. Рудниця – це недалеко від Гайворона, вузька колія туди веде. Відтепер усі знають, що з наших країв можна легко дістатися і Києва, і Одеси не тільки автобусами.

Нові вагони з часом будуть задіяні як у регулярному сполученні, так і в ретро-турах, на які з усієї України з’їжджаються люди. І квитки тепер значно дешевші, ніж були в перших турах, які організовували приватні особи, і купити їх можна на офіційних сайтах “Укрзалізниці”. Тому для попереднього туру було вперше задіяно не два, а чотири вагони. До речі, наступний ретро-тур заплановано на 26 листопада. Запрошуємо!»