Вакцинуйтеся, поки є можливість!

Майже одночасно з’явилися дві новини. Перша – на Кіровоградщині за добу від коронавірусу померло дві людини. Друга – голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адан заявив, що кількість смертей від коронавірусу з початку року зменшилась майже на 90%. Про ситуацію стосовно ковіду в Кропивницькому ми запитали Олександра Артюха, генерального директора КНП «Центральна міська лікарня».

– Так, летальні випадки, на жаль, є. В основному це люди, які не вакцинувалися, вік – 60 плюс, мали хронічні захворювання. Та категорія, яку попереджали з початку пандемії про обов’язковість вакцинування.

Що стосується нашого стаціонару, то є 200 ліжок для хворих на ковід. Найбільше було зайнято до 70. А так щодня – 30-35. Усе є, усього вистачає, апаратів ШВЛ в тому числі. І спеціалісти є. Не так, як було на початку пандемії. Ми тоді мали всього двох анестезіологів, тепер маємо сімох. Це наші, яких прийняли, навчили.

Обстановка спокійна. Коронавірус переходить в розряд грипу – вірус адаптувався до нас, ми – до вірусу. Однозначно треба вакцинуватися. На жаль, є люди, які вважають, що цього робити не можна. Результат – у новинах про летальні випадки.

Від редакції: вакцини від ковіду безкоштовні. Поки що. Не чекайте, коли вони стануть платними, як від грипу. Потурбуйтеся про своє здоров’я!