Це фото нам прислали з визволеного Херсона. Окупанти, тікаючи, зруйнували майже всю інфраструктуру. Немає світла, води, де-не-де є мобільний зв’язок. Для того, аби сповістити рідних, які вчасно виїхали з міста й хвилюються за тих, хто залишився, треба зателефонувати.

Українці приходять на допомогу один одному. На фото – мобільні телефони, які заряджаються від генератора, що виніс один з мешканців багатоквартирного будинку. Прізвища й прописку ні в кого не питали. Треба – заряджай і будь на зв’язку.