Гідний Кропивницький

Достойно й пристойно відзначили в обласному центрі Кіровоградщини національне свято – День гідності і свободи, день, коли згадуємо про героїв Небесної сотні. Ми пам’ятаємо наших земляків, чимало яких брало участь у визначних подіях 2014-го року, пам’ятаємо полеглого героя Небесної сотні Віктора Чміленка з Бобринецького району…

Кілька сотень людей зібралося на площі Героїв Майдану вшанувати пам’ять тих, кого, на жаль, вже немає з нами. Керівництво міста та області. громадські активісти, студенти, небайдужі містяни несли квіти до імпровізованого меморіалу тим, хто поклав життя за Україну, її волю та майбутню долю.

Лунали патріотичні пісні. Донецький університет внутрішніх справ, який зараз базується в нас, влаштував патріотичний флеш-моб, дівчата-курсантки шикарно зіграли на барабанах. Ну а чому в такий день ми маємо ремствувати, проливати сльози, горювати? Можна інакше.