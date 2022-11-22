Першим снігом сипонуло

Зазвичай на Кіровоградщину сніг починає падати ще з початку листопада – на день так званої «Великої жовтневої революції» область вже буває присипана білим пухом. Чи глобальне потепління, чи ще щось, але зараз сніги й холоди приходять у наші краї набагато пізніше. У цьому році сніг вперше випав 17 листопада, ледве не вперше за історію вивчення температури та опадів у нас.

Як місто спрацювало з прибиранням снігу? Як розповів «УЦ» Віктор Панішко, директор КП «Універсал-2005», комунального підприємства Кропивницької міської ради, «Були задіяні три одиниці техніки: навантажувач і два піскорозкидувача. Посипали дорогу на селище Нове та підйоми на магістралях з інтенсивним транспортним потоком. Використали 10 тонн суміші. Працювали цілодобово. Поступово переобладнуємо техніку для роботи в зимових умовах».