Землероби – ЗСУ

Наприкінці минулого тижня в театрі Кропивницького вітали аграріїв з професійним святом. Начебто традиційний захід, але цього року він суттєво відрізнявся від попередніх.

Цьогорічний мав назву «Коровай Кіровоградщини – захисникам України». Серед запрошених були військові, фронтовики. Вперше відзначали аграріїв обласними нагородами не тільки за вагомий внесок у розвиток аграрної галузі області, а ще й за активну допомогу ЗСУ, добровольчим формуванням територіальних громад, внутрішньо переміщеним особам.

– Сирени внесли свої корективи до всього, що стосувалося організації, – розповіла «УЦ» Валерія Фурманова, директорка департаменту агропромислового розвитку ОДА. – Художнім колективам було зірвано всі репетиції. Повітряна тривога закінчилася на початку урочистостей, і час було перенесено.

Окрім традиційних відзнак «Фермерська династія» та «Патріот поля», вперше вручали відзнаки «Сади Перемоги». Таку традицію започаткував департамент агропромислового розвитку. І в цьому році поєднали два професійних свята: День працівників харчової та переробної промисловості (він святкується у жовтні) і День працівників сільського господарства. Святкуємо раз на рік, дякуємо щоденно.