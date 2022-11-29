Херсону з любов’ю від Кіровоградщини

Більше 110 тонн гуманітарного вантажу доставлено Херсонщині з нашої області. Минулого тижня з великою гуманітарною колоною поїхав начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Він поділився з «УЦ» своїми враженнями й відчуттями.

– Шлях до Херсонщини ми проклали давно. Щойно почали звільняти перші населені пункти, поїхала допомога. Окупанти залишили абсолютно голе місто, дороги, мости, деякі села знищені. Коли на власні очі бачиш наслідки війни, це зовсім не та картинка, яку показують по телевізору. А ще коли чуєш, як поряд бомблять…

Першими допомогу зібрали комунальні служби обласного центру. Потім поїхали волонтери. Треба віддати їм належне – вони молодці. Доправили понад 30 тонн вантажу. У Кропивницькому організувалася херсонська громада, працювала херсонська мерія в приміщенні Кропивницької райдержадміністрації. Ми налагодили комунікацію. До того ж, священник ПЦУ Сергій Чудинович повернувся в Херсон і став містком між волонтерами та херсонцями.

Активно підключилися громади Кропивницького, Олександрійського, Новоукраїнського районів, міста Кропивницького. Ми повезли в Херсон перший хліб. Люди протягом місяця були без світла. Не було води, зв’язку, їжі, медикаментів, засобів гігієни. Усе це ми повезли.

Я весь час контактував з начальником Херсонської ОВА Ярославом Янушевичем. Ми розуміли, з чим треба їхати. Херсону потрібно все. Крім харчів, ми везли будівельні матеріали, інструмент для ремонтних робіт. Працюють в Херсоні наші ДСНСники та правоохоронці.

Окремо ми опікуємося селищем Калинівським Херсонської області. Колись у громаді було понад 3 тисячі жителів, зараз залишилося 500. І це наші люди, українці. Дістатися села важко, не кожна машина доїде. Ми доїхали й передали найнеобхідніше: продуктові набори, воду, фрукти, овочі, борошно, гігієну. Як вони раділи та дякували! Будемо й надалі допомагати.

До речі, дорогою до Херсона один вантаж розгрузили в Миколаєві. 20 тонн борошна, щоб випікати хліб для херсонців. Так ми домовилися з Віталієм Кімом.

Дорогою зустріли багато автобусів – люди виїжджають з Херсонщини у безпечні місця. Я зазначив Янушевичу, що Кіровоградщина, зокрема Голованівський район, готова приймати людей. Кілька тисяч місць вже облаштовані. Прихистимо, скільки буде потрібно. І своїм транспортом, якщо треба, вивеземо.

На Херсонщині тримають фронт кропивницькі тероборонівці. Я гордий нашими земляками! А робота бригад наших енергетиків взагалі заслуговує найвищої оцінки!