Наша музика в Польщі

«Ось і відіграли, – написав у Фейсбук відомий не тільки в Кропивницькому гітарист Макс Величко. – Дякуємо організаторам, учасникам, ведучим, звуко- та світлотехнікам, всім-всім тим, хто підтримує Україну в цей доленосний для всіх нас час! Слава Україні! Слава Польщі!»

Мова йде про захід, який відбувся в місті Ґданьськ. У JarmaRockFEST взяли участь два наші гурти – YELKA та Inside The Sound. Ми попросили Макса поділитися враженнями.

– Максе, вас запросили на фестиваль чи ви подавали заявку?

– Подавали заявку ще в минулому році, але тільки в цьому нас запросили. Саме гурт YELKA. Також ми сказали, що можемо виступати ще й гуртом Inside The Sound, адже я гітарист в обох гуртах. Організатори погодились, їх зацікавив різний формат гуртів – етно-електро-фолк YELKA та інструментальний рок Inside The Sound.

– Як ви відбирали композиції, які представляли?

– З гуртом YELKA ми просто зіграли всі свої пісні. У нас їх поки що не дуже багато, але достатньо для повноцінного виступу на фестивалі. З Inside The Sound зіграли наші улюблені треки – ті, які ми можемо виконати під плейбек, адже склад гурту на зараз – це бас-гітара і електрогітара (інші інструменти прописані в плейбеку).

– З яким настроєм їхали? Як перетинали кордон?

– Дуже непросто було їхати, тому що ми довго чекали дозвіл на виїзд від міністерства культури. Планували спочатку приїхати раніше, щоб у нас був час трішечки відійти від довгої поїздки автобусом. Але сталося так, що ми приїхали, в принципі, під самий виступ. Дорога до Гданьська зайняла трохи більше ніж півтори доби. Кордон проходили майже всю ніч. Але такі зараз реалії, не жаліємося.

– Як вас прийняли, сприйняли?

– Наша музика сподобалась, отримали багато позитивних відгуків. Та музика не єдина складова фестивалю – були поетичні, театральні перфоманси, багато спілкування. Серед інших Україну представляли гурти Stanza, Kozak System, Марія Бурмака. І ми були раді долучитися.

– Зазвичай після таких заходів народжуються ідеї, будуються плани. У вас таке є?

– Планів на майбутне вистачає. З YELKA робимо нових пісень, працюємо над відео. З Inside The Sound також є ідеї. Конкретних виступів не плануємо, але якщо будуть можливості, а головне – потреба в нас, нашій творчості – ми тільки за.