Експерти U-LEAD розповіли, що робити в разі втрати паспорту, водійських прав та інших особистих документів

Через війну та інші надзвичайні непереборні обставини кожен може втратити персональні документи. Про те, як відновити особисті документи нагадали експерти U-LEAD в ході інформаційної сесії “Робота з документами в ОМС: вимоги до їх створення, систематизації, збереження та відновлення в умовах воєнного стану” для представників органів місцевого самоврядування південних областей.

– В умовах війни та термінової евакуації люди можуть загубити або втратити свої документи. Наша команда зібрала та перевірила алгоритми дій в разі втрати найбільш важливих особистих документів, – зазначила Олена Тертишна, керівниця Регіонального офісу “U-LEAD з Європою” у Дніпропетровській області. І додала, що однією з порад є створення і завантаження в хмарне сховище копій персональних документів всіх членів родини.

– Слід пам’ятати, що відновлення документів передбачає виготовлення їх дублікатів, які виготовляються на такому самому бланку, що й оригінал, та містить інформацію, аналогічну інформації в оригіналі. На ньому проставляються відбиток печатки установи і підписи посадових осіб, які мають право підпису цих документів на момент оформлення дубліката. У правому верхньому куті документу робиться відмітка «Дублікат», – сказала Тертишна.

Отже, що робити, якщо необхідно відновити такі особисті документи?

Паспорт. Для відновлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорту слід звернутися до ЦНАПу ( якщо він надає таку послугу) чи територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби.

ІПН. Замість втраченого або пошкодженого індивідуального податкового номеру (ІПН), видається новий документ, на якому буде стояти відмітка «ДУБЛІКАТ». Для його отримання потрібно звернутися до будь-якого податкового органу із заявою за формою № 5ДР та надати оригінал і копію паспорта. Вартість послуги безкоштовно. Строк видачі від 1 до 10 днів.

Документи про освіту. Перший крок – перевірити інформацію про факт видачі диплома у ЄДЕБО (info.edbo.gov.ua). Другий крок – замовити дублікат документу у навчальному закладі. В разі якщо перший і другий кроки не спрацювали, необхідно спробувати отримати виписку з архіву або звернутися до суду для встановлення юридичного факту здобуття освіти.

Трудова книжка. Для відновлення даного документу необхідно звернутися за місцем останньої роботи або до архівних служб підприємств, або підприємства, яке стало правонаступником. Також інформацію (додаток 9) про трудові відносини та страховий стаж можна отримати на порталі Дія (https://guide.diia.gov.ua/view/vydacha-dovidky-pro-trudovyi-ta-strakhovyi-stazh) або в електронному кабінеті Пенсійного фонду України.

Посвідчення водія. У разі втрати потрібно повідомити про це територіальний сервісний центр МВС, а у разі викрадення – територіальний орган Національної поліції. Можна відновити втрачені водійські права онлайн. Замовити послугу онлайн-заміни посвідчення водія можна через електронний кабінет на сайті МВС (https://hsc.gov.ua/elektronnij-kabinet-vodiya/).

Свідоцтво про народження дитини. Щодо відновлення втраченого документу слід звертатися до працюючих відділів ДРАЦС. Зауважимо, що під час воєнного стану державне мито за повторну видачу свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтва, що видаються у зв’язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану, не справляється.

Документи на земельну ділянку. Якщо втрачений державний акт на землю, то треба звернутися до територіального управління Держгеокадастру та отримати копію державного акту чи довідку, що оригінал не зберігся. В разі втрати договору купівлі продажу для отримання дубліката звернутися до нотаріуса, який супроводжував земельну транзакцію. Якщо неможливо оформити дублікати, то необхідно подати до суду позовну заяву про визнання права власності на об’єкт нерухомості або про встановлення юридичного факту.

Документи на нерухоме майно. Дії аналогічні до відновлення документів на земельну ділянку. Єдина відмінність, що також можна звернутися до архіву органу місцевого самоврядування для отримання копії рішення про передачу землі для забудови або нерухомості у власність.

В ході інформаційної сесії учасникам нагадали про правила створення, систематизації, зберігання та відновлення документів в умовах воєнного стану. Також експерти пояснили алгоритми документування управлінської інформації в умовах воєнного стану.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.