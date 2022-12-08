Субсидії: звідки Пенсійний фонд братиме інформацію про комунальні платежі?

З 1 грудня 2022 року функції з призначення, нарахування і виплати житлових субсидій забезпечує головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Щоб розрахувати субсидію, потрібна інформація про комунальні платежі

Відповідно до пункту 50 Положення про призначення субсидій надавачі житлово-комунальних послуг на запит Пенсійного фонду як уповноваженого органу в 5-денний термін повинні надавати необхідну для призначення субсидій інформацію, зокрема, щодо розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги; розміру внесків/платежів на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги в такому будинку; суму заборгованості простроченої понад три місяці (на дату подання такої інформації) з оплати житлово-комунальних послуг та інше.

Увага надавачам житлово-комунальних послуг!

Інформаційний обмін передбачений через кабінет надавача житлово-комунальних послуг на вебпорталі Пенсійного фонду .

Для забезпечення доступу до вказаного кабінету надавачеві житлово-комунальних послуг Кіровоградської області необхідно визначити відповідальних осіб від організації та надати разом із супровідним листом їх кваліфіковані сертифікати службового електронного цифрового підпису до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області на електронну адресу gu@kr.pfu.gov.ua.

Консультації щодо реєстрації кабінету надавача ЖК послуг можна отримати за телефонами: (097) 574 5361; (0522) 33 04 43.

Юрій Шарпінський, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області