Кропивницькі лялькарі розпочали святкові новорічні програми

Напередодні Різдва, КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» розпочав проведення святкових новорічних програм з ростовими ляльками.

Цьогоріч митці вирішили продовжити знайомити постійних мешканців і гостей міста з яскравими персонажами музичного інтерактивного шоу «Солодка казка» В.Ставріаніді-Стогодюк, Е.Новопашеної. Лише цього разу керівництво фабрикою солодощів перейшло від Діда Мороза до Санта Клауса. А Герцог Чорний Перець зі своєю Мадам де Сіль так само продовжують шкодити солодкому виробництву.

Разом з тим, лялькарі оновили і розважальну програму біля ялинки. Санта Клаусу та чарівному Ельфу заважає проводити свято дивна самозванка місіс Клаус, яка згодом виявиться фантастичною прибулицею – місіс Грінч. Спостережлива малеча одразу здогадується про їі каверзні наміри порушити звичний хід святкових подій, та добрячок Санта умовляє дітей пробачити незваній гості її витівки і продовжити святкувати та веселитися у дружньому колі.

Наприкінці програми герої фотографуються з маленькими глядачами, а Санта частує дітвору смачними цукерочками.

Хто бажає зарядитися запальною енергетикою свята, завітайте до театру ляльок. Новорічні програми з «Солодкою казкою» триватимуть аж до 5 січня включно.

25 грудня – о 10.00, 12.00, 14.00 30 грудня – о 12.00;

31 грудня – об 11.00; 1, 3, 4, 5 січня – об 11.00

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