Ми вб’ємо планету чи вона нас?

Природа, на мою думку, втомилася від людей.

М.М.Жванецький

Гадаю, це найлогічніше пояснення всього, що відбувається. Планету трясе, як у нападі епілепсії, рве вулканічною лавою, кидає то в жар, то в холод незалежно від календаря та кліматичної зони.

Катастрофічний землетрус у Туреччині-Сирії носить явно аномальний характер. І справа не лише в його силі (магнітуда близько 7,8), кількості жертв (понад 25 тисяч) та постраждалих (близько 100 тисяч осіб). Вчені вважають, що унікальність цього катаклізму – в його подвійному ударі: по суті з різницею в дві години на відстані100 км сталися два найпотужніші землетруси, які супроводжувалися ще півтора тисячами «афтершоків» – повторних поштовхів. Як визначили сейсмологи, глибина епіцентру – 18 км (практично на поверхні), а довжина зони поштовхів – 400 км!

Землетруси в цій частині світу траплялися багаторазово. Туреччина розташована на перетині трьох тектонічних плит: Анатолійської, Аравійської та Африканської. Рух цих плит чинить тиск на зони розломів на їх межах. Саме раптове скидання цього тиску і викликає землетрус.

Ця інформація відома більшості зі шкільного курсу географії. Завчити її легко, а уявити, осмислити, а головне – точно передбачити наслідки з огляду на космічні масштаби того, що відбувається, практично неможливо.

«Подвійний удар» у Туреччині спричинив цілу епідемію землетрусів у всьому світі. Апаратура зафіксувала поштовхи на Тайвані, Алясці, Кіпрі, Камчатці, в Аргентині, Індонезії, Казахстані, Іраку, Грузії, Мексиці та Чилі – від 4 до 5 балів. Якщо поглянути на карту, де позначено місця недавніх поштовхів, то стає очевидним, що ланцюгова реакція землетрусів уже обійшла планету, і, на думку вчених, цей процес триватиме ще не один рік.

Уся ця інформація є загальнодоступною, більше того, вона буквально щогодини доповнюється новими подробицями трагедії та коментарями сейсмологів. Ми, живучи в Україні, на товстелезному гранітному щиті, маємо непокоїтися через це не менше, ніж жителі сейсмонебезпечних зон.

По-перше, якщо є аномальні та унікальні землетруси (наприклад, на величезній глибині), то і ми від них ніяк не застраховані. По-друге, крім землетрусів, на планеті Земля та поза її межами цілком реальне виникнення ще як мінімум десятка різних типів не менш руйнівних природних катаклізмів, які можуть залишити від нашої цивілізації те саме, що залишилося від епохи динозаврів.

І, нарешті, по-третє: кількість жертв землетрусу в Туреччині-Сирії цілком можна зіставити з втратами у російсько-українській війні, нинішній етап якої триває вже рік. Підкреслю, втрати не однакові, але їх можна порівняти. Помітно відрізняється лише тривалість у часі – рік та кілька годин.

Скажіть, ким треба бути, щоб, проживаючи своє коротке життя на досить нестабільній планеті, в умовах катаклізмів, пандемій та інших смертельних небезпек, кидати людство у вогонь третьої світової війни? Ні, не ідіотом! Ідіот – це всього лише людина, яка страждає на вроджене недоумство. Можна довго аналізувати розумові здібності агресивних і безжалісних диктаторів, таких, як Гітлер, Сталін, Каддафі, а тепер ось і Путін, але вони зовсім не ідіоти. Єдине визначення, яке їм підходить, – це безумці!

Навіть тварини втрачають агресивність перед смертельною небезпекою – пожежею, голодом, спрагою, а люди – воюють. Світ руйнується в прямому розумінні, а їм наказують вбивати одне одного! Завтра на руїнах турецьких міст Газіантепа та Кахраманмараша зустрінуться українські та російські рятувальники – і що? Повбивають один одного? Чи все-таки простіше удавити одного плішивого диктатора й покінчити з війною?

Впевнений, під цією колонкою неодмінно з’явиться коментар на кшталт «А хіба тільки росіяни воюють? А українці що – не вбивають? Чому Україна не йде на мирні переговори?».

Відповідь на це питання чітко й однозначно сформулювала киянка за народженням, прем’єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр: «Не можна домовлятися про мир із тими, хто прийшов тебе вбивати». Потрібно позбутися безумців на нашій ненадійній планеті. Інших варіантів немає.