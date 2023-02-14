Наші з нами

Багато уродженців Кропивницького, які живуть в інших країнах, не залишилися осторонь трагічних подій, що відбуваються на Батьківщині. Допомагають хто чим і як може, за що їм велика вдячність. Ось лише декілька прикладів.

Художник Віктор Орлі (Геннадій Гребньов) з перших днів повномасштабного вторгнення почав активну діяльність на підтримку земляків. Регулярно у Старому Порту міста Марсель проводяться маніфестації на підтримку України. Час від часу в Україну з Франції відправляється гуманітарний вантаж. Нещодавній – з медичним обладнанням для українських лікарень – вразив своїм масштабом.

Шоумен Антон Лірник, який проживає у Туреччині, також займається волонтерством разом із друзями та партнерами. Спочатку закупили планшети для дітей з українських будинків дитини, евакуйованих до Туреччини, аби ті могли навчатися онлайн. «Я допомагав і допомагатиму українським дітям, які позбавлені батьків та Батьківщини», – написав Антон у соцмережах.

Композитор, музикант, автор пісень Роман Булгачов, перебуваючи у Німеччині, цими днями проводить низку благодійних концертів під назвою «Україно, ми з тобою!».

Супермодель з Кропивницького, всесвітньо відома «ікона стилю» Аліна Байкова, яка живе у США, теж не залишає земляків. Провела кілька благодійних акцій. А нещодавно відвідала вечірку на честь відкриття Тижня моди у Нью-Йорку, де вийшла на червону доріжку, вдягнена у патріотичне вбрання. На Аліні була сукня-светр жовтого кольору, на якій синіми літерами було написано промовисте посилання, адресоване путіну. Фразу англійською мовою зрозуміли всі.