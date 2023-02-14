Оновлені світлофори, нові укриття

На засіданні чергової сесії Кропивницької міської ради депутати внесли актуальні зміни до бюджету громади на 2023 рік. Тільки на розвиток житлово-комунального господарства та безпеку дорожнього руху в місті Кропивницькому на цей рік передбачено майже 354 мільйони додаткових гривень!

«В умовах війни законодавство обмежує фінансування багатьох програм розвитку ЖКГ. Утім, програмою розвитку житлово-комунального господарства передбачено фінансування основних потреб, щоб забезпечити життєдіяльність громади, – каже начальник ГУ ЖКГ Віктор Кухаренко. – Левова частка бюджету буде використана на підтримку стабільної роботи критичної інфраструктури міста. Допомога КП “Теплоенергетик” складе 81,6 мільйона гривень, ще 51,5 мільйона буде використано на погашення заборгованості за енергоносії. Очікуємо також субвенцію з державного бюджету на покриття різниці в тарифах теплогенеруючого підприємства на суму 263,1 мільйона гривень».

На капітальний ремонт доріг, вулиць і провулків у Кропивницькому передбачено 10 мільйонів гривень, ще 2 мільйони виділять на ремонт тротуарів. Передусім ремонтні роботи відбудуться на вулицях Василя Нікітіна, Сергія Сєнчева, Богдана Хмельницького та Вокзальній. Програма відновлення тротуарів розпочнеться з їх ремонту по вулиці Шевченка від Великої Перспективної до Тарковського.

Дуже важливо з огляду на те, як працюють світлофори останній час, – 1,224 мільйона гривень передбачено на реконструкцію світлофорів з переводом їх на автономні джерела живлення.

2,5 мільйона гривень закладено на капітальний ремонт покрівель житлових будинків на аварійних дахах. А от капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхівках – це безпека громадян, на їх виконання заплановано 12,84 мільйона гривень.

На облаштування останнього місця спочинку загиблих кропивницьких Героїв, Алей почесних воїнських поховань на двох цвинтарях, у програмі закладено кошти в сумі 18,6 мільйона гривень.

Додаткові кошти будуть використані на капітальний ремонт приміщень Центральної міської лікарні по вулиці Салганні піски, реконструкцію операційного блоку міської лікарні швидкої медичної допомоги та на інші об’єкти, сума – 30 мільйонів. Ще майже два мільйони підуть на ремонт двох великих укриттів під цехами колишнього «Друкмашу». Вони розраховані на одночасне перебування під час тривог 3 тисяч осіб.

«Міська рада наполегливо продовжує роботу над декомунізацією та дерусифікацією міських об’єктів топоніміки, – відзначив на сесії секретар міської ради Олег Колюка (на фото). – Топонімічна комісія сформувала список топонімів, що підлягають перейменуванню. Загалом до списку увійшли 172 вулиці, назви яких пов’язані з державою-агресором, комуністичним тоталітарним режимом, імперським та радянським минулим. Кілька десятків вулиць уже отримали нові назви, на сесії ще 35 вулиць Кропивницького набули проукраїнського звучання». «УЦ» в деталях писала про це у попередньому номері.