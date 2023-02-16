Запроваджено щомісячну грошову виплату за заслуги перед Батьківщиною

З метою забезпечення реалізації Закону України від 27.07.2022 № 2454-ІХ “Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян” 20 січня 2023 року Урядом прийнято постанову № 79 “Деякі питання призначення і виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною”.

Які категорії осіб мають право на її призначення та виплату?

1) Особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким, починаючи з 2014 року:

– присвоєно звання Герой України з врученням ордену “Золота Зірка” – у розмірі трьох мінімальних заробітних плат (20100 грн станом на 01.01.23, із розрахунку на місяць);

– нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів – у розмірі двох мінімальних заробітних плат (13400 грн станом на 01.01.23, із розрахунку на місяць);

– нагороджено орденом “За мужність” трьох ступенів – у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн станом на 01.01.23, із розрахунку на місяць);

– нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів – у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн станом на 01.01.23, із розрахунку на місяць).

2) Члени сімей загиблих (померлих) громадян, з числа зазначених вище осіб, у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (6700 грн станом на 01.01.23, із розрахунку на місяць).

Термін призначення

Призначення та виплата здійснюється з дня звернення особи за її призначенням (але не раніше 01.01.2023).

Особам, які мають право на призначення щомісячної грошової виплати з 01.01.2023 та звернуться за її призначенням до 01.07.2023 , така виплата буде встановлюватись з 01.01.2023 .

Особам, в матеріалах пенсійних справ яких наявні документи, що визначають право на виплату щомісячної грошової виплати, перерахунок буде проведено без звернення з 01.01.2023.

Особливості призначення

Щомісячна грошова виплата призначається незалежно від того, чи перебуває заявник на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувач пенсії (щомісячного довічного грошового утримання).

Щомісячна грошова виплата встановлюється без урахування розміру призначеної пенсії/ щомісячного довічного грошового утримання, в тому числі понад максимально встановлений законодавством розмір. Тобто, встановлений особі розмір пенсії обмежується 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність, без урахування щомісячної грошової виплати.

Звертаємо увагу на те, що особам, які одночасно мають право на отримання щомісячної грошової виплати та пенсії відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” чи на підвищення та/або надбавки до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, такі виплати проводяться за їх вибором за однією з підстав.

Особливості виплати

Виплата встановлюється в розмірі мінімальної заробітної плати на всіх членів сім’ї та ділиться між ними порівну.

Особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (відповідному закладі), щомісячна грошова виплата виплачується у повному розмірі.

Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області