Як перетворити підвал на укриття

Звісно, кожен день приносить новий досвід та нові знання. І нинішні воєнні дії відрізняються від тих, що велися на нашій території у ХХ столітті. Ми живемо в час швидкого розвитку різноманітних технологій. Їх широко використовують у всіх сферах життя – від побуту до аерокосмічної галузі. І військова сфера не залишається осторонь: нові види озброєнь, нові тактики ведення бойових дій… Однак незмінними залишаються питання безпеки цивільного населення – найбільш вразливого й незахищеного в разі воєнних дій.

Багато хто з нас живе в окремих домівках або в будинках на кілька сімей із добре укріпленим підвальним приміщенням. Його зазвичай використовують для господарських потреб. Однак в умовах воєнного стану підвал може стати укриттям, що врятує життя родини.

Виникає запитання: чи будь який підвал може стати надійним укриттям? На жаль, ні. Підвали багатоповерхівок, у яких є газові, каналізаційні та інші мережі, і лише один вихід, потенційно небезпечні. У разі пошкодження будинку такі підвали можуть стати джерелом додаткової небезпеки для тих, хто намагається в них сховатися.

То ж який підвал можна й варто перетворювати на укриття? Найперше: краще обрати підвал із бетонною стелею та міцними стінами. Надзвичайно важливо, щоб із підвального приміщення було два виходи. Це збільшує шанси на порятунок: у разі завалу одного з них зберігається можливість вибратися через інший. Тож варто продумати аварійний вихід із підвалу й облаштувати його.

Пам’ятаймо: якщо без їжі людина може прожити 45 діб, без води – 10, то повітря нам потрібне щомиті. Тож облаштуйте вентиляцію. Обміркуйте можливість встановлення додаткової вентиляції з труби діаметром приблизно 150 мм.

Якщо у підвалі є обігрівач, необхідно облаштувати під ним вогнетривку підлогу (можна використати цеглу або інші вогнетривкі матеріали). Бажано постелити дерев’яну підлогу для збереження тепла. Або принаймні постелити зверху дошки. Це допоможе зберегти тепло у приміщенні.

Якщо в підвалі є вікна, вони також потенційне джерело небезпеки: розбите ударною хвилею від вибуху вікно може спричинити щонайменше поранення. Тому бажано підготувати мішки з піском та затулити ними вікна зсередини.

Якщо це приватний підвал (підвал вашої родини або спільний із кількома сусідами), збудуйте міцні та місткі полиці вздовж стін – їх можна використовувати як багатоярусні ліжка або лавки.

Для забезпечення себе та родини продовольством, тримайте частину припасів (їжі та води) у підвалі. Окрім того, бажано тримати в підвалі й частину теплого одягу та речей першої необхідності. Також варто підготувати та залишити в підвалі переносну газову плитку та гасову чи іншу лампу на альтернативній електриці енергії.

Підготуйте бочку або будь який інший резервуар об’ємом щонайменше 40 літрів для води.

Якщо ж це підвал багатоповерхівки, то його використовуватимуть як укриття всі сусіди або більшість із них. Для перетворення такого підвалу на укриття ви можете об’єднати зусилля. Однак і в цьому разі бажано уважно оцінити підвальне приміщення: чи є можливість там зробити два виходи та вентиляцію? Це питання, яке потребує чесної відповіді з вашого боку. Від цього залежатиме ваша безпека та життя у кризових умовах.

Якщо підвал можна перетворити на укриття, дотримуймося кількох правил: вогнетривка

підлога, мішки з піском для убезпечення від осколків розбитих вибухом (ударною хвилею тощо) вікон, резервуар на 40 літрів, наповнений водою.

Якщо є можливість, можна використовувати одне приміщення для зберігання їжі, інше як туалет. Готувати їжу ви зможете разом. Також разом зможете й поповнювати запаси їжі та води.

Щодо обігріву. Кількох обігрівачів вистачить навіть на великий підвал. Розташуйте їх біля вікон. Вікна забезпечать освітлення. Через них, за потреби, можна буде вивести димоходи для обігрівачів.

Важливо пам’ятати, що не завжди вдається зробити все задумане. Однак це не означає, що потрібно панікувати. Головне – опанувати себе. Обдумати ситуацію.

Визначити алгоритм поведінки й діяти так, щоб зберегти життя та здоров’я себе та своїх рідних.

Олена Єфімова, Навчально-методиний центр ЦЗ та БЖД Кіровоградської області