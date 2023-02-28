У державній зраді визнав Галицький районний суд Львова нашого земляка Сергія Говоруху. Згідно з вироком, він, працюючи у контррозвідці СБУ, продавав російській спецслужбі військові таємниці.

Родом Говоруха – із Диківки Знам’янського району. Освіта – вища. Одружений. Брав участь в АТО-ООС. Поранений. Має відзнаки. З 2019 року працював у Херсоні оперуповноваженим Департаменту військової контррозвідки СБУ. Там, згідно з вироком, лейтенант Говоруха наприкінці 2021 року й познайомився з нацгвардійцем, який повідомив, що до нього звертаються представники російських спецслужб з пропозиціями надавати їм відомості в оборонній сфері. У той час понад сто тисяч російських військових зосередилося біля наших кордонів, а західні експерти попереджали, що напад – неминучий.

Ось як описується у вироку подальша діяльність Говорухи. Наприкінці грудня 2021 року він відправив за електронною адресою, наданою нацгвардійцем, листа, де повідомив про свою готовність ділитися інформацією про обороноздатність України. На початку січня лейтенант, перебуваючи в Кропивницькому, поінформував росіян про створення тут загону тероборони. Згодом – про персонал управління СБУ в Херсоні. До кінця січня, уже переведений в Кропивницький, Говоруха поінформував російську розвідку про тутешні склади з авіабомбами і «турецкими изделиями», тобто «Байрактарами», про те, що місцеві військові частини перейшли на посилений режим служби.

Згідно з вироком, Говоруха не припинив працювати на росіян навіть після їхнього вторгнення в Україну. 24 лютого він повідомив ворога про розташування 25 літаків на військовому аеродромі в Кіровоградській області. Як дійшло висновку слідство, фраза «птички ночуют на месте» означала, що літаки мали залишатися на ніч на летовищі. Останнє повідомлення від Говорухи росіяни отримали 25 лютого – про те, що на аеродром на Кіровоградщині поступають ракети. 28 лютого його затримали працівники СБУ. Це сталося на службовій нараді. 1 березня на аеродром полетіли російські ракети.

У вироку ідеться про отримання Говорухою тієї зими 17 тисяч гривень з копійками, переказаних представниками російської спецслужби. Гроші надійшли на карту його племінника.

У суді Говоруха запевняв, ніби уявлення не має, хто переказував гроші племінникові. Обвинувачення не визнав категорично. Мовляв, на російську спецслужбу не працював, усе це – вигадки працівників УСБУ в Херсонській області. Свої зізнання під час досудового слідства пояснював тортурами.

Суд оцінив його свідчення критично. Покарання: 14 років 6 місяців позбавлення волі, конфіскація майна. Вирок ще не набрав законної сили. Немає сумнівів, Говоруха його оскаржить.