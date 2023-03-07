Перезимували, ковдру – в каналізацію

У Кропивницькому з каналізації днями дістали ковдру.

Вийняли її працівники ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з колектора на розі вулиць Преображенської і Пашутінської. Це вже не перша ковдра, яка опинилася в міській каналізації. А ще працівники водоканалу регулярно виймають звідти ганчірки й салфетки, засоби жіночої гігієни, дитячі підгузки, поліетиленові торбинки та інші цінні предмети.

За словами радниці очільника ОКВП Олени Шворак, щодоби працівники підприємства ліквідовують від 30 до 50 засмічень тільки в Кропивницькому. Наприклад, 5 березня, в неділю, таких випадків було 37.

Не легше доводиться працівникам ЖЕО та аварійно-диспетчерської служби. Щодоби вони приймають кількасот повідомлень, серед яких значна частка – про засмічення каналізації. За деякими адресами комунальники виїжджають по кілька разів на місяць, демонструють жильцям вийняті з каналізаційних труб ганчірки, закликають до совісті, просять знайти винуватців, та все марно. А діаметр багатьох труб суттєво зменшився – на них зсередини осіли гіпсові суміші, вилиті в каналізацію з водою під час квартирних ремонтів. Найбільше страждають від засмічень мешканці перших поверхів – нечистоти опиняються у їхніх ваннах.

Останніми роками багато говорять про цивілізоване поводження з відходами: картопляне лушпиння – в один контейнер, пластик – в інший. Ох, нам би навчитися не кидати те й інше в унітаз.