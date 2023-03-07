Вкрасти злітну смугу

Майже сім років (!!!) тривали пошуки істини у кримінальному провадженні про крадіжку плит з аеродрому в Кропивницькому. Коли дійшло до вироку, з’ясувалося, що злодія не можна притягти до відповідальності.

Ідеться про пригоду, яка сталася навесні 2016 року на недобудованій злітній смузі в обласному центрі (це був проєкт часів губернаторства Ларіна – облаштувати аеродром для важких пасажирських літаків, але в держбюджеті не знайшлося на це коштів і будівництво зупинилося). 5 березня 2016-го туди прибули кілька вантажівок і кран. Бригада робітників заходилася демонтувати недобудовану злітну смугу. Серед сторонньої публіки, яка спостерігала за цим, знайшлися активісти, які питали: «Що ви робите?» Чоловік, який керував демонтажем, показував якісь папери, що начебто підтверджували його права на плити. Активісти про всякий випадок сфотографували номери вантажівок. Ця інформація й допомогла поліції розшукати причетних до демонтажу. Щоправда, до того часу злодії встигли вивезти 12 надміцних плит, які належали управлінню капітального будівництва обласної державної адміністрації. Поліція відрапортувала про розкриття злочину і, як водиться, пообіцяла, що винні сядуть за грати на 5 років.

І от нещодавно Кіровський районний суд Кропивницького постановив ухвалу про закриття цього провадження через давність. Фігуранта – керівника зареєстрованої в Дніпрі компанії – звільнено від кримінальної відповідальності, бо минув строк, протягом якого можна карати за крадіжку.

З ухвали не зрозуміло, яка ж доля вкрадених плит. Не сказано, що їх вилучено у злодія чи він їх добровільно повернув. Але зазначається, що залишено без розгляду цивільний позов управління капітального будівництва про відшкодування 3 636 059 гривень.

Справу дніпрянина продовжив підприємливий кропивничанин організувавши у травні 2020 року викрадення плит з того ж аеродрому. Знову залучалася спеціальна техніка, а стороннім, які цікавилися, що відбувається, знову показували якісь папірці. Поки туди прибули правоохоронці, зловмисники вивезли 60 плит.

Того ж, 2020 року, прокуратура похвалилася, що організатора крадіжки викрито і йому загрожує від 5 до 8 років ув’язнення. Слідство триває третій рік…