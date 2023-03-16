Що робити, якщо знайшли залишки снарядів

“Уламки рашистських снарядів в Кропивницькому” — такі заголовки можна зустріти в місцевих телеграм каналах або ЗМІ дуже часто. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні залишилося багато залишків від боєприпасів чи військової техніки. Це гільзи зі сплавів кольорових металів, елементи ракет і боєприпасів, вузлів та агрегатів машин, танків, кораблів, плавзасобів, військової техніки та іншого військового майна.
Приймати та здавати брухт їх – не можна.
Зараз знищену військову техніку й уламки боєприпасів забирають правоохоронні органи. Бо ці речі – речові докази у кримінальних справах проти Росії.
Військовий брухт несе небезпеку вибуху через снаряди, які не розірвалися, або реактивну броню – різновид захисту військової техніки. Також вони можуть містити оливи й інші токсичні матеріали.
Це означає, що пошкоджена військова техніка може становити ризик для здоров’я людей та екології, якщо її не зберігати й утилізувати безпечно.
Перевірку суб’єктів господарювання, які мають справу з брухтом здійснюватимуть уповноважені територіальні органи Національної поліції України.
А взагалі – в ООН заявляють, що Україна наближається до найбільш замінованих країн світу. Досі вважалося, що найбільша кількість мін — в Афганістані, а також Камбоджі, Лаосі, Анголі й Боснії та Герцеговині. Українська земля буквально нашпигована залишками ракет і снарядів, протипіхотними мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, які можуть здетонувати та зашкодити життю людей будь-якої миті.
ДСНС створила інтерактивну мапу (https://dsns.gov.ua/map-demining), де за процесом розмінування можна спостерігати онлайн. На цьому ж сайті можна повідомити про мінування.
Ми ще раз нагадуємо про правила поводження з вибухонебезпечними предметами:
- Уникайте небезпечної місцевості. Звертайте увагу на офіційні встановлені знаки. Якщо ви бачите неофіційні, зроблені людьми з підручних засобів, попереджувальні знаки, цю територію рекомендують сприймати також як заміновану.
- Не торкайтеся невідомих предметів. Небезпечним може бути навіть те, що має безпечний вигляд.
- Будьте проінформовані. Навчіться розрізняти види небезпечних предметів, аби їх виявляти.
ДСНС України називають 9 небезпечних видів мін на території нашої держави:
– ПФМ-1 та ПФС-1С (фугасна протипіхотна міна пропускної дії);
– ТМ-62М (фугасна протитанкова міна);
– ПОМ-2 (осколкова протипіхотна міна кругового ураження);
– ОЗМ-72 (осколкова протипіхотна міна кругового ураження);
– ПМН-2 (фугасна протипіхотна міна пропускної дії);
– МОН-50 (осколкова протипіхотна міна направленої дії);
– ПТМ-3 (кумулятивно-фугасна протитанкова міна);
– МОН-200 (осколкова протипіхотна міна);
Основні ознаки, які вказують на підозрілий предмет:
– предмет розміщений в людних місцях без нагляду;
– наявність підозрілих звуків, які йдуть від предмета;
– зовнішня схожість предмета із боєприпасами та піротехнічними виробами;
– наявність розтяжок, дротів, мотузок, скотчу, що тягнуться від предмета;
– наявність джерел живлення;
– характерний запах (гасу, розчинника, пально-мастильних і хімічних речовин тощо);
– наявність сторонніх підозрілих предметів у дверях, вікнах, дереві, закріплених за допомогою дроту, мотузок, важелів, шнурів тощо.
І пам’ятайте: якщо ви знайшли підозрілий предмет — одразу телефонуйте підрозділам ДСНС (101) або поліції (102), не чіпайте, не намагайтесь самостійно знешкодити!
Олена Єфімова, НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області
Що робити, якщо знайшли залишки снарядів