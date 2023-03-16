Що робити, якщо знайшли залишки снарядів

“Уламки рашистських снарядів в Кропивницькому” — такі заголовки можна зустріти в місцевих телеграм каналах або ЗМІ дуже часто. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні залишилося багато залишків від боєприпасів чи військової техніки. Це гільзи зі сплавів кольорових металів, елементи ракет і боєприпасів, вузлів та агрегатів машин, танків, кораблів, плавзасобів, військової техніки та іншого військового майна.

Приймати та здавати брухт їх – не можна.

Зараз знищену військову техніку й уламки боєприпасів забирають правоохоронні органи. Бо ці речі – речові докази у кримінальних справах проти Росії.

Військовий брухт несе небезпеку вибуху через снаряди, які не розірвалися, або реактивну броню – різновид захисту військової техніки. Також вони можуть містити оливи й інші токсичні матеріали.

Це означає, що пошкоджена військова техніка може становити ризик для здоров’я людей та екології, якщо її не зберігати й утилізувати безпечно.

Перевірку суб’єктів господарювання, які мають справу з брухтом здійснюватимуть уповноважені територіальні органи Національної поліції України.

А взагалі – в ООН заявляють, що Україна наближається до найбільш замінованих країн світу. Досі вважалося, що найбільша кількість мін — в Афганістані, а також Камбоджі, Лаосі, Анголі й Боснії та Герцеговині. Українська земля буквально нашпигована залишками ракет і снарядів, протипіхотними мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, які можуть здетонувати та зашкодити життю людей будь-якої миті.

ДСНС створила інтерактивну мапу (https://dsns.gov.ua/map-demining), де за процесом розмінування можна спостерігати онлайн. На цьому ж сайті можна повідомити про мінування.

Ми ще раз нагадуємо про правила поводження з вибухонебезпечними предметами:

Уникайте небезпечної місцевості. Звертайте увагу на офіційні встановлені знаки. Якщо ви бачите неофіційні, зроблені людьми з підручних засобів, попереджувальні знаки, цю територію рекомендують сприймати також як заміновану. Не торкайтеся невідомих предметів. Небезпечним може бути навіть те, що має безпечний вигляд. Будьте проінформовані. Навчіться розрізняти види небезпечних предметів, аби їх виявляти.

ДСНС України називають 9 небезпечних видів мін на території нашої держави:

– ПФМ-1 та ПФС-1С (фугасна протипіхотна міна пропускної дії);

– ТМ-62М (фугасна протитанкова міна);

– ПОМ-2 (осколкова протипіхотна міна кругового ураження);

– ОЗМ-72 (осколкова протипіхотна міна кругового ураження);

– ПМН-2 (фугасна протипіхотна міна пропускної дії);

– МОН-50 (осколкова протипіхотна міна направленої дії);

– ПТМ-3 (кумулятивно-фугасна протитанкова міна);

– МОН-200 (осколкова протипіхотна міна);

Основні ознаки, які вказують на підозрілий предмет:

– предмет розміщений в людних місцях без нагляду;

– наявність підозрілих звуків, які йдуть від предмета;

– зовнішня схожість предмета із боєприпасами та піротехнічними виробами;

– наявність розтяжок, дротів, мотузок, скотчу, що тягнуться від предмета;

– наявність джерел живлення;

– характерний запах (гасу, розчинника, пально-мастильних і хімічних речовин тощо);

– наявність сторонніх підозрілих предметів у дверях, вікнах, дереві, закріплених за допомогою дроту, мотузок, важелів, шнурів тощо.

І пам’ятайте: якщо ви знайшли підозрілий предмет — одразу телефонуйте підрозділам ДСНС (101) або поліції (102), не чіпайте, не намагайтесь самостійно знешкодити!

Олена Єфімова, НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області