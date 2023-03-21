Чи буде оплачено “лікарняний”, якщо підприємство у “простої”?

Кожен працівник має право на отримання компенсації втраченого за час лікування заробітку, і навіть в умовах війни Пенсійний фонд України продовжує фінансувати допомогу по тимчасовій втраті працездатності в повному обсязі .

Однак у зв’язку із відсутністю необхідних для виконання роботи організаційних або технічних умов, особливо під час бойових дій, на підприємстві може бути запроваджено тривалий період простою. У такому випадку працівники не виконують свою роботу, а цей період оплачується у розрахунку не нижче від двох третин встановленого окладу .

Варто зазначити!

Якщо працівник під час простою виходить згідно графіку на роботу або у нього настало право на відпустку по вагітності та пологах, допомога по тимчасовій втраті працездатності надається за всі дні непрацездатності , за які працівник втрачає оплату.

В інших випадках, якщо під час тривалого простою працівник не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку – підстави для оплати лікарняного як за рахунок коштів роботодавця, так і за рахунок коштів Пенсійного фонду України відсутні .

Звертаємо увагу!

Рішення про відмову в призначенні страхової виплати працівнику під час простою приймає страхувальник або уповноважені ним особи .

Підсумовуємо!

Отже, якщо на підприємстві оголошено простій не з вини працівника, то за такими працівниками зберігається заробітна плата у розрахунку не нижче від двох третин встановленого окладу. Якщо працівник захворів під час простою, то листок непрацездатності не оплачується. За цей період йому зберігається оплата простою.

Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області