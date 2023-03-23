Повістки: хто і де може їх вручати. Роз’яснення від юристів системи безоплатної правової допомоги

В Україні триває загальна мобілізація — проводяться спеціальні заходи, зокрема, призов військовозобов’язаних до лав Збройних Сил України на військову службу.

Законодавством визначено, що чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані за викликом, тобто після вручення повістки, з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік.

Виникає багато запитань з приводу вручення повісток: хто і де може перевіряти ваші документи та вручати повістку, яка процедура її отримання, відповідальність за неявку до ТЦК тощо.

На найпоширеніші запитання громадян, з якими вони телефонують до контактного центру системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103, відповідають юристи, що працюють на лінії.

Хто може вручати повістки

Представники органів місцевого самоврядування. Керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності. Посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Де можуть вручати повістки

Законодавством України чітко не визначено, де саме має відбуватися вручення повісток, тому вручення повістки можливе на вулиці, блокпостах, за місцем проживання, за місцем роботи тощо.

Чи має право уповноважена особа ТЦК зупиняти людей та перевіряти документи

Ні. Перевіряти документи мають право уповноважені представники Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.

Тому сформувалась практика, коли працівники ТЦК спільно із представниками Національної поліції здійснюють вручання повісток.

Чи мають бути у поліції якісь підстави для перевірки документів

Так, перелік підстав визначений*:

Особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи. Існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом. В особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо Особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події. Зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення. Порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

*Постанова КМУ від 29.12.2021 № 1456.

Чи має людина право запитувати в уповноваженої особи пред’явити якісь його/її документи, перш ніж пред’явити свої

Так, на прохання уповноважена особа зобов’язана пред’явити:

Службове посвідчення або інший документ, який підтверджує її приналежність до підрозділу визначеному у наказі коменданта.

Пред’явити копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи які мають право на перевірку документів. Та назвати підставу для перевірки документів.

Повістки для уточнення військово-облікових даних: відповідальність за неприбуття у визначену повісткою дату та час

Що буде, якщо проігнорувати повістку, що видана з метою уточнення військово-облікових даних

Може настати адміністративна відповідальність — штраф. Станом на лютий 2023 року це 3400 – 5100 грн (від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Статті 210-1 КУпАП України.

Хто приймає рішення про накладення штрафу

Керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Саме вони розглядають справи про адміністративні правопорушення і мають право накладати адміністративні стягнення.

Стаття 235 КУпАП України.

Якою має бути форма документа про штраф? Чи достатньо папірчика від працівників ТЦК про суму та реквізити

Папірчика недостатньо. Керівник ТЦК має видати постанову про накладення адміністративного стягнення. Копія постанови протягом трьох днів вручається під розписку або надсилається особі, щодо якої її винесено.

Чи можна оскаржити постанову про накладення штрафу

Так. Можна подати скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення. На це є 10 днів з дня винесення постанови.

Стаття 289 КУпАП України.

Скільки дається часу на сплату штрафу

15 днів з дня вручення копії постанови. У разі оскарження постанови — 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Якщо штраф не сплатити вчасно

Постанову про штраф передадуть до державної виконавчої служби. Сума штрафу зросте удвічі + виконавчі витрати.

Стаття 308 КУпАП України.

Чи потрібно приносити в ТЦК квитанцію про оплату штрафу

Так. Необхідно принести квитанцію про оплату або її копію посадовій особі, яка винесла постанову про штраф. На це дається 3 робочі дні від дня закінчення строку, передбаченого для оплати штрафу.

Стаття 307 КУпАП України.

Чи потрібно з’являтися по повістці до ТЦК, якщо штраф сплачено

Потрібно. Сплата штрафу не позбавляє від обов’язку з’явитися до ТЦК.

Повістки у формі мобілізаційного розпорядження: відповідальність за неприбуття у визначену повісткою дату та час

Що буде, якщо проігнорувати повістку у формі мобілізаційного розпорядження

Може наставати кримінальна відповідальність відповідно до ст. 336 ККУ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Як відбувається притягнення до відповідальності

Рішення по таких справах може приймати тільки суд. Одночасно з оголошенням підозри особа отримує право на призначення адвоката відповідно до ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», послуги якого оплачує держава. Для цього потрібно подати клопотання слідчому, який займається справою. Слідчий виносить постанову про залучення захисника та для призначення адвоката, надсилає цю постанову до регіонального центру безоплатної вторинної правової допомоги. Після цього призначається адвокат.

Якщо мені вручили повістку, але в мене є вже відстрочка за результатами попередньої повістки, по новій я вже можу не йти у військкомат?

Отримання нової повістки не скасовує надану раніше відстрочку. Якщо ви отримали нову повістку, необхідно відвідати ТЦК та СП, оскільки законодавство не визначає періодичність вручення повісток з метою уточнення військово-облікових даних.

Поставити додаткові правові запитання можна у контактному центрі системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103. Дзвінки безкоштовні з мобільних і стаціонарних українських номерів. Юристи на зв’язку щодня.