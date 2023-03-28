А як там, в іншому вимірі?

У кропивницькому Музеї мистецтв відкрилася персональна виставка київського художника Петра Лисенка під назвою «Інший вимір». Хоча митець і працює в різних стилях, роботи, представлені на виставці, написані в стилі фентезі.

Під час відкриття виставки митець розповів, що раніше займався створенням постерів та малював комікси. Пізніше розвивав свою майстерність у різних фірмах, працюючи над численними проєктами. Паралельно з цим писав картини в різних жанрах, більше в реалістичному стилі, і виставляв їх на Андріївському узвозі. Останнім часом став більше додавати у свої роботи символізму та сюрреалізму, особливо коли почалося повномасштабне вторгнення росії до України.

Художник брав участь у кількох спільних виставках у Києві і Тяньцзіні (Китай). Його твори знаходяться у приватних колекціях США, Канади, Європи та Китаю.

Експозиція, яку пан Петро привіз до Кропивницького, складається із картин «Грибник» (2023), «Єнот-диверсант» (2022), «Цивілізація вовків» (2022), «Воїтелька» (2023), «Жадібний блазень» (2022), «Lend-lease» (2023), «Міст» (2023), «Фея-миротворець» (2022), «Журба» (2023), «Бавовна» (2023). Навіть за назвою, без опису можна зрозуміти, що роботи стосуються українського сьогодення.

«Картини відображають нашу реальність через творче світосприйняття художника. Об’єднують цю серію картин теми патріотизму та боротьби Добра і Зла. Алегоричні за своїм змістом роботи патріотичного, філософського та в дечому іронічного спрямування показують інший вимір художника Петра Лисенка», – зазначила одна з відвідувачок заходу.

За словами кураторки проєкту Лесі Нестройної, до фондового зібрання музею художник передає картину «Єнот-диверсант».

Виставка діятиме до 25 квітня.