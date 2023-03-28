Королева запрошує

Кропивницький музичний фаховий коледж готує театралам приємний сюрприз. На сцені театру Кропивницького 20 квітня о 18.00 викладачі та студенти закладу презентують концертне виконання світового бестселера оперети Імре Кальмана «Королева чардашу» («Сільва»).

Майже весь колектив коледжу працював над реалізацією цього проєкту протягом навчального року. В опереті задіяні симфонічний оркестр (керівниця – Лариса Голіусова), два хори – Prima Vista та Frisson. Серед солістів – студенти коледжу та викладачі. Зокрема, улюбленці кропивничан Анастасія та Олександр Безаї.

Не пропустіть прекрасну подію. Мистецький проєкт благодійний. Кошти від продажу квитків будуть спрямовані на допомогу ЗСУ. Придбати квитки можна, звернувшись за телефоном 0999142430.