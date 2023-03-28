Отже, гамма-терапевтичний апарат…

Серед безлічі публікацій, повідомлень, коментарів, можливо, не всі зрозуміли, а в чому, власне, конфлікт між головою Кіровоградської обласної ради Сергієм Шульгою та генеральним директором онкологічного центру, який є комунальним закладом області, Костянтином Яринічем. Хоча конфлікт начебто між двох осіб, але він стосується тисяч людей.

Як вступ до того, що буде написано далі, цитата з допису в соцмережі кропивничанки, нашої колеги: «Яриніч же не на своєму власному подвір’ї це обладнання хоче встановити»… Саме так. Обладнання необхідне онкоцентру, бо воно лікує. А щоб лікувати безкоштовно, мають бути гроші Національної служби здоров’я України. А НСЗУ, щоб виділити кошти (згідно реформи, гроші йдуть за пацієнтом), ставить певні вимоги. Вони жорстокі, категоричні, але необхідні. Кіровоградському онкоцентру висунули вимоги: хочете, щоб пацієнти безкоштовно отримували радіологічне лікування, – придбайте гамма-терапевтичний апарат.

І почалося. З чого в нас усе починається? З засідань комісій. Ну це, здається, усім зрозуміло. «Засіли», обговорили, визначили, підтримали. Це була депутатська комісія (депутати обласної ради плюс голова). Висловили рішуче «так». Заклад – онкоцентр – комунальний, обласний, і тому треба придбати апарат. Виділяємо кошти.

Нагадаємо: НСЗУ задля виділення коштів для лікування онкохворих висунула конкретну вимогу. У документі (договір, він є, ми його бачили), в розділі «основні умови» зазначено: «наявність обладнання, що забезпечує дистанційну або контактну променеву терапію (гамма-терапевтичний апарат)». Отже, є конкретна рекомендація, яку область почала виконувати.

Як водиться, тендер, визначення найвигіднішого постачальника. У процесі з’ясувалося, що фірма (один із засновників) має стосунки з РФ. Відмовилися. Знову тендер, вже з прискіпливими перевірками, і постачальник обладнання був визначений. Кошти з бюджету виділені, апарат привезли (виконали вимоги НСЗУ), далі – будівництво спеціального приміщення. Але раптом голова обласної ради заявляє, що договір з постачальником апарату треба розірвати…

Реакцію Яриніча багато хто бачив. Він написав відкритого листа, який доправив керівництву області та опублікував його у Фейсбуці. Стверджує, що мета очільника облради – «зірвати співробітництво онкоцентру з НСЗУ на користь приватної структури». З чого такі висновки? Цитата Сергія Шульги: «Нами зараз маніпулюють, що якщо онкоцентр не отримає цього обладнання, то область залишиться без цієї послуги… Але у нас є необхідне обладнання з двома лінійними прискорювачами в одній із клінік».

Костянтин Яриніч не розуміє (ми також), що значить «у нас». Голова обласної ради по суті має дбати про комунальні підприємства. Натомість «у нас» в контексті його слів – це приватна клініка.

«Так, приватна може. Але 60-70 мільйонів гривень втратить онкоцентр, якщо питання не буде вирішено. Плюс наш заклад не зможе надавати повноцінну медичну допомогу, не маючи в арсеналі радіологічну. Приватна структура в будь-який час з певних причин, можливо, зупинить діяльність. Комунальне ж підприємство цього просто не може собі дозволити, бо за ним – пацієнти й обов’язок перед ними», – переконаний директор онкоцентру.

Треба додати трохи фізики, хімії та технічних складових. Так, в одній з приватних клінік, яка лікує онкохворих, є лінійний прискорювач. Сучасний апарат, немає жодних питань. Онкоцентр не може такий купити, бо гроші бюджетні. (Пам’ятаємо, що онкоцентр – комунальний заклад.) Депутати вирішили виділити кошти на гамма-апарат. До цього вислухали експертів, провели кілька засідань комісій з запрошенням представників Інституту раку, фірм-постачальників і лінійних прискорювачів, і гамма-терапевтичних апаратів. Разом вирішили, що треба придбати «гамма», який повністю відповідає сучасним стандартам лікування онкологічних хворих.

Після цього відбулася сесія облради, яка прийняла рішення придбати цей апарат. Переважна більшість, у тому числі голова облради, проголосували «за».

Повторний тендер, визначення постачальника, передоплата, апарат поставили. Вимоги НСЗУ виконані. Треба будувати приміщення, і Яриніч починає проєктні роботи. Раптом голова облради заявляє, що обладнання застаріле, треба припинити умови договору з постачальником. Більше того – з’являється лист групи депутатів Верховної Ради, адресований начальнику ОВА Райковичу, з вимогою перевірити ситуацію, пов’язану з придбанням гамма-терапевтичного апарату. Ми вже писали, що жоден з підписантів листа не має відношення ні до Кіровоградщини, ні до медицини.

Якщо річ у якості обладнання, його ефективності, допомоги онкохворим, то в Канаді, наприклад, 50 відсотків – гамма-терапевтичне обладнання, решта – лінійні прискорювачі. В ідеалі ми, наш комунальний заклад, повинен мати обидва апарати. І лінійних прискорювачів мінімум два. Але вартість усього проєкту – більше 200 мільйонів гривень. Область таких коштів не має, а лікувати хворих треба. «Гамма», який вже поставлений, – топовий апарат. Аналогів в Україні немає.

«Якщо зупинять процедуру встановлення обладнання, ми (і я як керівник онкологічної служби області) втратимо можливість лікувати людей, – зазначив Яриніч. – Навантаження на онкологічний центр сьогодні на 40 відсотків більше: ми лікуємо переселенців. На 270 ліжках у нас 400 пацієнтів. Нам треба їх лікувати, а не витрачати час на доводи стосовно доцільності придбання гамма-апарату»…

Андрій Райкович на брифінгу сказав, що останнє слово в цій ситуації за експертами в галузі онкології. Це слово вже сказано. Думки депутатів з цього приводу маємо надію почути на черговій сесії. Сесія відбудеться 31 березня.