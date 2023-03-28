Захотілося чайку

Серед мешканців чи не кожного багатоквартирного будинку є щонайменше один оригінал, який регулярно забуває закрити кран з водою, використовує унітаз як сміттєвий контейнер і дуже сердиться, коли його культурно просять бути обережнішим з газом. Здається, саме «завдячуючи» такому сусідові минулого тижня зазнали біди мешканці багатоповерхівки на вулиці Юрія Коваленка в Кропивницькому. Найбільше постраждав ймовірний винуватець – з опіками опинився в лікарні.

У його помешканні повилітали вікна, зруйновано балкон і міжкімнатні перегородки. Постраждали сусідні квартири. Навіть у будинках, розташованих поряд, пошкоджено вікна. Аварійна служба одразу ж відключила під’їзд, де сталася НП, від газової мережі. Міський штаб з ліквідації наслідків аварії почав приймати заяви від постраждалих. Спеціалісти – обстежувати квартири. Людям, чиї помешкання постраждали найбільше, запропоновано перебратися в соціальний гуртожиток і готель «Турист». Ті відмовилися, бо знайшли прихисток самостійно.

За словами заступника міського голови Олександра Мосіна, будівельна експертиза покаже, чи придатні для проживання квартири, які зазнали найбільшої руйнації. «Штаб працює, отримуємо інформацію від постраждалих і на підставі цих звернень вирішуватимемо, як далі допомагати людям. Чи готова міська рада допомагати – питання не стоїть, ми повинні це робити», – сказав Мосін.

Ймовірну причину аварії озвучив головний інженер кропивницької філії ТОВ «Газмережі» Володимир Шаповал: «Мешканець квартири вів асоціальний спосіб життя, самовільно від’єднав газову плиту від мережі». Утім, останнє слово – за правоохоронцями.

Ймовірний винуватець каже, що бабахнуло, коли він увімкнув електрочайник. Він теж припускає, що в його квартирі витікав газ. Запаху, стверджує, не відчував.