У Кропивницькому офіційно відкрили третій в Україні облаштований простір «СпівДія заради Дітей»

«СпівДія заради Дітей» — це дружній простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими.

Під час заходу було презентовано діяльність Всеукраїнського проекту “СпівДія заради Дітей” у Кропивницькому та нового облаштованого простору, створеного командою Фонду “СпівДія” за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту України на базі ГО “Молодіжний центр Кіровоградської області”.

За даними дослідження Gradus Company, 3/4 українських дітей мають симптоми психічних травм, які вони отримали внаслідок війни. На базі просторів “СпівДія заради Дітей” команди професійних менторів проводять для дітей заходи, що сприяють відновленню ментального здоров’я.

«Нам важлива кожна дитина, кожна її емоція, кожна її дія… Станом на зараз у просторі “СпівДія заради Дітей” у Кропивницькому ми надали психоемоційну підтримку вже 1 251 дитині. А відтепер будемо продовжувати це робити в дійсно комфортних умовах для дітей,» – поділилася Арутюнян Олена — координаторка проекту “СпівДія заради Дітей” у Кропивницькому.

На урочисте відкриття простору завітали представники ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту України — партнери проєкту «СпівДія заради Дітей».

«Діти повинні продовжувати своє життя в тих умовах, яких вони гідні. Особливо важливо давати їм можливості для психоемоційної підтримки в тому середовищі, де тобі відкриті серцем і хочуть твого розвитку. Сьогодні ми знаходимося саме в такому просторі [«СпівДії заради дітей»]», — у своїй промові наголосила заступниця міністра Молоді та спорту України Марина Попатенко



Своїм досвідом відвідування подібних занять та отримання психоемоційної підтримки поділилися мама вихованки “СпівДії заради Дітей” у Кропивницькому:

«Дуже вам вдячна за вашу роботу! Це неймовірний проект, який наразі дуже потрібний і важливий в такий час. Моя дитина із задоволенням відвідує заняття і питає кожного ранку чи сьогодні вони будуть,» — поділилася пані Інна.

Комплексну програму відновлення ментального здоров’я, а також інші відкриті заходи й заняття у просторі «СпівДія заради Дітей» можуть проходити діти від 5 до 12 років. Реєстрації на заняття є регіональному Телеграм-каналі проєкту.



«У “СпівДії заради Дітей” працюють люди, які добре знають як працювати із дітьми і які щиро хочуть допомагати їм. Наші простори відкриті для всіх дітей, незалежно від того, чи ці діти є ВПО, чи це є місцеві діти», – зазначила Ольга Сиротюк – керівниця Всеукраїнського проекту «СпівДія заради Дітей»

Оновлений простір створено з урахуванням усіх вікових потреб дітей для того, щоб кожне заняття проходило в комфортних умовах. Ще 7 оновлених просторів «СпівДія заради Дітей» незабаром відчинять свої двері для дітей по всій Україні.

Більше фото з події:

https://drive.google.com/drive/folders/1Na0IzB3km7mqkfEK9DQswyKPd3S2U0s_

Довідка:

СпівДія заради Дітей — це дружній простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими. Заняття проводяться професійними менторами в групах 5-7, 8-10 та 11-12 років. Проект реалізується командою благодійного фонду «СпівДія» за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту України .

СпівДія — волонтерська P2P-платформа, що обʼєднує зусилля волонтерів, бізнесу та держави для допомоги тим, хто цього потребує. Фонд працює на базі регіональної мережі партнерських Хабів — молодіжних рад і громадських організацій — у 21 області України та безкоштовно надає екосистему послуг, що включають в себе гуманітарну допомогу, психологічну та юридичну підтримку, карʼєрні консультації, системну допомогу шелтерам, підтримку малому бізнесу та проєкт “СпівДія заради Дітей”.

Громадська організація “Молодіжний центр Кіровоградської області” — вільний безпечний простір для молоді щодо розвитку, навчання та реалізації ідей молоді Кіровоградщини. Неформальна освіта, залучення молоді до активного громадського життя, розвиток волонтерства