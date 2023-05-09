Рок-концерт на підтримку ЗСУ

5 травня в Кіровоградський обласній філармонії з успіхом пройшов благодійний концерт кавер-бенду Stormbringer. Стіни нашої класичної філармонії не часто чують таку музику, та на цей раз все було дуже гармонійно – відомі більшості присутніх світові хіти Deep Purple, якісний звук та світло.

Музиканти Руслан Фєдосєєв, Дмитро Єрьомін, Гарік Астахов, рок-машина Віктор Стріжевський, звукорежисер Олег Косенков та соліст Олександр Джордж Котов «відпрацювали» на всі сто! Своїм виступом вони вразили навіть директорку філармонії Наталію Агапєєву, яка пообіцяла продовжити вдалий експеримент.

Вхід на концерт був вільний, але глядачі активно донатили кропивницьким волонтерам з ГО «Серця Матерів та Ветеранів Війни Кропивницького», за що їм велика подяка від організаторів концерту та музикантів.